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В Госдуме разъяснили новые нормы жарки шашлыка на даче

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#шашлык #штраф

С марта расстояние от мангала до построек разрешат уменьшить до 5 метров.

Депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что с 1-го марта на дачах будет легче жарить шашлык за счет уменьшения расстояния от мангала до построек, - передает РИА Новости.

"Согласно действующим нормам законодательства пожарить шашлык на шести сотках участка и не нарушить правила практически невозможно. Теперь это будет легче. С марта 2023 года допустимое расстояние от мангала до построек по новым нормам уменьшится с 50 до пяти метров", — рассказал депутат.

По его словам, в МЧС отказались от прежних жестких нормативов, которые определяли допустимое расстояние для установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы.

Раньше было одно правило и для огромных полей, и для маленьких садовых земельных участков, напомнил парламентарий, но оно не выполнялось, так как на классическом садовом участке невозможно уместить мангал с соблюдением всех требований.

"С 1 марта требования станут более реальными. <...> При использовании открытого огня в бочке для сжигания травы место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса. Зона очистки вокруг должна быть пять метров. Это вполне разумно и легко выполнимо для садоводов", — отметил депутат.

По его словам, за несоблюдение новых правил грозит предупреждение или штраф до 20 тысяч рублей, если правонарушение было совершено в период действия особого противопожарного режима.
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#шашлык #штраф

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