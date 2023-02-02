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17 минут назад
Минторг Казахстана внес проект о закрытии торгового представительства в РФ
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Минторг Казахстана внес проект о закрытии торгового представительства в России.
Министерство торговли и интеграции Казахстана выступило за закрытие торгпредства страны в РФ, соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации, - передает РИА Новости.
"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", — отмечается в документе.
В основаниях для его принятия указано поручение премьер-министра страны от 24.01.2023 № 12-11/Б-70, при этом его содержание не раскрывается. Публичные обсуждения проекта будут проходить в течение двух недель.
В Минторге Казахстана объяснили причины закрытия торгового представительства в Москве тем, что между странами налажено полноценное сотрудничество и для казахстанского бизнеса РФ стала открытой страной, в связи с чем торговое представительство более не потребуется, - пишет Газета.ru со ссылкой на Минторг Казахстана.
"Российская Федерация является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. Это обусловлено рядом объективных факторов: географическое расположение, общее экономическое пространство ЕАЭС, развитая договорно-правовая база, наличие эффективных площадок для продвижения двустороннего взаимодействия. На сегодня в Казахстане действует порядка 8000 компаний с российским участием и 3348 совместных предприятий", — говорится в пресс-релизе.
В ведомстве отметили, что работа по торгово-экономическому сотрудничеству Казахстана с Россией будет продолжена через партнерскую сеть АО ЦРТП "QazTrade".
Постановление об учреждении торгового представительства правительства Казахстана в России приняли 19 ноября 2002 года.
"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", — отмечается в документе.
В основаниях для его принятия указано поручение премьер-министра страны от 24.01.2023 № 12-11/Б-70, при этом его содержание не раскрывается. Публичные обсуждения проекта будут проходить в течение двух недель.
В Минторге Казахстана объяснили причины закрытия торгового представительства в Москве тем, что между странами налажено полноценное сотрудничество и для казахстанского бизнеса РФ стала открытой страной, в связи с чем торговое представительство более не потребуется, - пишет Газета.ru со ссылкой на Минторг Казахстана.
"Российская Федерация является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. Это обусловлено рядом объективных факторов: географическое расположение, общее экономическое пространство ЕАЭС, развитая договорно-правовая база, наличие эффективных площадок для продвижения двустороннего взаимодействия. На сегодня в Казахстане действует порядка 8000 компаний с российским участием и 3348 совместных предприятий", — говорится в пресс-релизе.
В ведомстве отметили, что работа по торгово-экономическому сотрудничеству Казахстана с Россией будет продолжена через партнерскую сеть АО ЦРТП "QazTrade".
Постановление об учреждении торгового представительства правительства Казахстана в России приняли 19 ноября 2002 года.
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