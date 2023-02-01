У любителя пьяной езды конфисковали в пользу государства автомобиль «Ниссан-Премьера»

А ещё лишили прав на три года и приговорили к году исправительных работ.

Добринский районный суд вынес приговор 48-летнему мужчине за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 20 августа около 21:00 мужчину остановили инспекторы ДПС, и оказалось, что за руль автомобиля «Ниссан-Премьера» он сель пьяным — предположения полицейских подтвердило медицинское освидетельствование. При этом водитель в октябре 2020 года уже был осужден Мордовским районным судом Тамбовской области за совершение аналогичного преступления: его лишили прав на год и 8 месяцев и приговорили к 180 часам обязательных работ.



На этот раз в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ. В суде мужчина признал вину. Суд приговорил его к году исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства и лишению водительских прав на три года. А принадлежащий мужчине автомобиль «Ниссан-Премьера» конфискован в доход государства.