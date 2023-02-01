Происшествия

34 минуты назад

У любителя пьяной езды конфисковали в пользу государства автомобиль «Ниссан-Премьера»

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#ПДД #нарушение
У любителя пьяной езды конфисковали в пользу государства автомобиль «Ниссан-Премьера»

А ещё лишили прав на три года и приговорили к году исправительных работ.

Добринский районный суд вынес приговор 48-летнему мужчине за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 20 августа около 21:00 мужчину остановили инспекторы ДПС, и оказалось, что за руль автомобиля «Ниссан-Премьера» он сель пьяным — предположения полицейских подтвердило медицинское освидетельствование. При этом водитель в октябре 2020 года уже был осужден Мордовским районным судом Тамбовской области за совершение аналогичного преступления: его лишили прав на год и 8 месяцев и приговорили к 180 часам обязательных работ.

На этот раз в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ. В суде мужчина признал вину. Суд приговорил его к году исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства и лишению водительских прав на три года. А принадлежащий мужчине автомобиль «Ниссан-Премьера» конфискован в доход государства.
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#ПДД #нарушение

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