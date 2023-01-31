Под Липецком столкнулись «КамАЗ» и «Ниссан», пострадала женщина

ДТП произошло в районе поворота на Стебаевский карьер.

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Сегодня в 10:57 на 30-м километре дороги А-133 «Липецк-Хлевное» столкнулись легковой автомобиль «Ниссан» и грузовик «КамАЗ». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 36-летний водитель «КамАЗа», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества движущемуся по главной дороге «Ниссану» под управлением 42-летней женщины.



В аварии получила травмы женщина-водитель «Ниссана», она госпитализирована.



«Окончательные причины ДТП будут установлены в ходе расследования», - добавили в пресс-службе полиции.