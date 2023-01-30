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В Подмосковье задержаны трое подростков, устроивших диверсию на железной дороге

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#диверсия #подростки
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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Московской области трех подростков, повредивших железнодорожные пути по заданию из мессенджера.

Сотрудники ФСБ задержали трех школьников, которые повредили железнодорожное полотно в Подмосковье на перегоне Курского направления, - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что трем восьмиклассникам через Telegram предложили заплатить деньги, чтобы они повредили транспортную инфраструктуру.

"На станции Москва — Курская пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова, повредивших объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления", - говорится в сообщении.

Получив инструкции, школьники исполнили поручение, засняв все на видео, чтобы подтвердить выполнение задания и получить деньги. Какую сумму они получили и как именно повредили пути, не уточняется. В настоящее время решается вопрос о привлечении задержанных подростков к уголовной ответственности, - передает ТАСС.

В ФСБ напомнили, что подобные действия оцениваются, как терроризм или диверсия. За совершение подобных преступлений виновникам грозит срок вплоть до пожизненного тюремного срока. Также сотрудники ведомства посоветовали не прислушиваться к указам лиц, которых в своих целях используют украинские спецслужбы.
1803
#диверсия #подростки
1

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