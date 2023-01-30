Учительница из США оказалась в тюрьме за секс с 17-летним учеником

В США бывшая учительница старшей школы из штата Висконсин оказалась в тюрьме за секс с несовершеннолетним учеником.

В среду, 25 января, суд приговорил 35-летнюю женщину, которая ранее преподавала испанский язык в одной из школ штата Висконсин, к трем месяцам тюремного заключения и трем годам испытательного срока за секс с 17-летним учеником, сообщает vse42.ru.

Отмечается, что женщина признала вину в сексуальном насилии над несовершеннолетним и пошла на сделку с судом, после чего статьи об изнасиловании ученика были заменены на более легкие.

Журналисты Lenta.ru со ссылкой на иностранный источник пишут, что на суде обвиняемая также заявила, что совершила преступление во время тяжелого периода в своей жизни, а также отметила, что потерпевший не заслужил того, что с ним произошло.

Напомним, что в мае 2022 года коллеги обвиняемой узнали о ее романе с учеником. Через некоторое время после этого в полицию обратился ее муж, который обнаружил переписку супруги с 17-летним подростком, содержащую признания в любви. В одном из сообщений женщина также написала о своем желании уйти от супруга к несовершеннолетнему любовнику, когда тот закончит школу.

На допросе ученик признался, что их отношения с учительницей "зашли слишком далеко". В результате педагога обвинили в трех эпизодах сексуального насилия над лицом, не достигшим 18-летнего возраста.