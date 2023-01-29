Один липчанин госпитализирован с коронавирусом за прошедшие сутки

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 39 человек

Госпитализирован с ковидом один пациент, выздоровели 12. Летальных исходов не зафиксировано.



За время пандемии COVID-19 заразились 176 746 липчан. Умерли от последствий коронавируса 3 949 человек.

