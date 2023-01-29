Коронавирус

24 минуты назад

Один липчанин госпитализирован с коронавирусом за прошедшие сутки

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#ковид
Один липчанин госпитализирован с коронавирусом за прошедшие сутки

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 39 человек

Госпитализирован с ковидом один пациент, выздоровели 12. Летальных исходов не зафиксировано.

За время пандемии COVID-19 заразились 176 746 липчан. Умерли от последствий коронавируса 3 949 человек.
115
#ковид

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