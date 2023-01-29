В Липецке задержаны угонщики автомобилей

Двое липчан угнали три автомобиля

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В Липецке задержаны неоднократно судимые за имущественные преступления мужчины 25 и 34 лет.



На этот раз они попались на угонах машин.



А их счету три угона автомобилей в Липецке. Устанавливается их причастность и к другим возможным эпизодам с угонами машин в городе.



- Возбуждены уголовные дела по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». На период предварительного следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

