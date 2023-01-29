Происшествия

сегодня, 09:19

В Липецке задержаны угонщики автомобилей

3 1058
#угон
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В Липецке задержаны угонщики автомобилей

Двое липчан угнали три автомобиля

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В Липецке задержаны неоднократно судимые за имущественные преступления мужчины 25 и 34 лет.

На этот раз они попались на угонах машин.

А их счету три угона автомобилей в Липецке. Устанавливается их причастность и к другим возможным эпизодам с угонами машин в городе.

- Возбуждены уголовные дела по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». На период предварительного следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
3 1058
#угон
1

Комментарии (3)

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рустам

36 минут назад
За угон 25 давали и КЛЮЧИ из замка ни кто не вытаскивал.......
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60+

37 минут назад
Нужно менять закон и за угон назначать срок от 10 лет .
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Человек

44 минуты назад
Про мою поспрашивайте у них. Вдруг найдётся?!!
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