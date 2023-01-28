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В подмосковном Красногорске ликвидировали пожар на складе

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Открытое горение на складе в Красногорском городском округе удалось полностью ликвидировать на 2100 квадратных метрах, сообщает Интерфакс со ссылкой на ГУМЧС по Московской области.

В пятницу вечером склад на территории рынка "Синдика" в подмосковном Красногорске загорелся на площади 2100 квадратных метров. Внутри одноэтажного склада хранились стройматериалы. Информации о погибших и пострадавших не было. В 0.42 пожар был локализован.

Причина пожара устанавливается. Выводы будут сделаны по результатам пожарно-технического исследования.
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