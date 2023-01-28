В Санкт-Петербург съездили туристками, но решающие матчи у «Липецка» со следующей недели

В победу над 3-й командой Суперлиги особо никто и не верил, брать очки нужно в предстоящих встречах с соседями по таблице.

Липецкие волейболистки не смогли сотворить чудо в Санкт-Петербурге и сегодня уступили «Ленинградке» в трёх партиях.

Вновь приходится говорить, что команды «из разных весовых категорий»: хозяйки идут на 3-м месте в Суперлиге, а «Липецк» решает задачу, чтобы не вылететь и пока последний, 14-й.

Хотя в первой партии наши девчата намекнули на сенсацию. В самом начале липчанки вышли вперёд – 4:1, причём одно очко заработали, запросив видеоповтор и заставив судей признать, что волейболистка соперниц коснулась сетки.

Но затем – как отрезало. «Липецк» начал проигрывать очко за очков и когда отдал хозяйкам уже 6 (!) розыгрышей подряд при счёте 4:7 наш главный тренер Андрей Смирнов был вынужден взять тайм-аут. Не помогло. Липчанки проиграли ещё 4 очка (а всего 10 подряд) и снялись с расстановки только при счёте 4:11. Можно ли было на что-то рассчитывать при таких провалах?! В итоге первую и вторую партии наши проиграли с одинаковым счётом – 25:16.

Чуть более результативно «Липецк» сыграл в третьем сете, но и там «Ленинградка» всё держала под контролем – 21:13 по ходу партии, и лишь в концовке позволила себе немного повалять дурака. Но в итоге Анастасия Чернова могучим ударом поставила точку – мяч от рук принимающих улетел куда-то на трибуну, итог – 25:20 и 3:0.

Самой результативной у хозяек стала белорусская нападающая Анастасия Гарелик – 14 очков, у Черновой – 13, а ещё 11 принесла «Ленинградке» воспитанница липецкого волейбола Юлия Кутюкова. У липчанок за «десятку» вышла только капитан команды Анна Сотникова - 11 очков.

Следующий матч 3 февраля «Липецк» проводит дома с краснодарским «Динамо». Вообще в чемпионате наступает ответственный отрезок: несколько домашних матчей с командами их нижней части турнирной таблицы, что даёт надежду уйти с последнего места. Например, динамовок наши девчата победили на выезде – 3:2. Сумеют ли повторить успех дома?