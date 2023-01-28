Погода в Липецке

34 минуты назад

В Липецкой области без осадков и до -6

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#Погода
В Липецкой области без осадков и до -6

29 и 30 января Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления - существенных осадков не ожидается. 31 января с приближением атмосферных фронтов с Атлантики днем местами прогнозируется небольшой снег.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 января – 7-9 градусов мороза, что в пределах нормы, 30 и 31 января – 4-6 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 января в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер переменный, 2-7 м/сек. Температура ночью будет от -10 до -15 градусов, днем – от -1 до -6 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью будет от -12 до -14 градусов, днем она составит от -2 до -4 градусов.

День 29 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 30 градусов мороза.

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#Погода

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