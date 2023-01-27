Липчане требуют эксгумации тела погибшего в СВО сына

Олег и Ольга Терешкины 22 января похоронили погибшего ещё 8 декабря служившего в ЧВК сына в закрытом цинковом гробу, а теперь настаивают на эксгумации и проведении генетической экспертизы.

Олег и Ольга Терешкины 22 января похоронили в селе Грязное своего 26-летнего сына Сергея. Он погиб в ДНР, где воевал в составе частной военной компании.В справке о смерти Сергея Терешкина, выданной 17 января: «Дата гибели 8 декабря 2022 года, место смерти — Российская Федерация, Донецкая Народная Республика, город Артёмовск. Причина смерти — огнестрельные взрывные осколочные ранения туловища и конечностей».О смерти Сергея родителям стало известно 20 января, когда его тело привезли в закрытом цинковом гробу. Сраженные горем мать и отец согласили на уговоры сотрудников Военно-мемориальной компании не вскрывать гроб: мол, что там смотреть, если ваш сын погиб ещё 44 дня назад?— Мы настаивали на том, чтобы вскрыть цинковый гроб, но сотрудники Военно-мемориальной компании, а ещё бывшие жена Сергея и его тёща просили не вскрывать: «Запомним его таким, каким он был живым...», торопили выбирать венок, и как-то всё закрутилось, завертелось, была во всём какая-то спешка… Даже домой на ночь гроб нам забрать не дали: его отвезли в морг и привезли на следующий день в Никольский храм на Торговой площади, - плачет Ольга Терешкина. — На похороны сына пришёл весь таксопарк, где он работал, одноклассники из 52-й школы, товарищи по команде — Сергей занимался регби… А я и сознание теряла, и падала, и ревела — не в себе была.А потом родители вдруг осознали — по сути они не знают с кем простились: Ольга говорит, что ни в церкви, когда клала руки на крышку гроба, ни на кладбище, когда гроб опускали в могилу, ни сейчас она так и не почувствовала, что внутри заваренного цинкового гроба её сын, что сын умер. А ведь говорится: сердце матери — не обманешь.Ольга даже убрала фотографию сына с чёрной лентой от свечи и икон, и снова повесила снимок на холодильник — как живого. А вот свеча горит за упокой того, кого привезли в цинковом гробу...На снимках на холодильнике и в семейном архиве — молодой красивый парень с внешностью киноактёра.— Сергею было 26 лет, - рассказывает Олег Терешкин. — Осенью 2014 года его призвали на срочную службу , но служил он в морской пехоте в городе Североморске недолго — месяца три. Сына комиссовали по состоянию здоровья: на службе у него что-то случилось с рукой, были нарушены её функции из-за разрыва сухожилий, и по диагнозу 5 февраля 2015 года его досрочно уволили в запас. Военно-врачебная комиссия признала его ограниченно годным в следствие увечья, полученного в период прохождения службы. Диагноз: «Хроническая задняя нестабильность левого плечевого сустава вследствие повреждения сухожилий ротарной манжеты плеча с незначительным нарушением функции левой руки. Амблиопия левого глаза». Получено увечье было при каких-то странных обстоятельствах: со слов самого Сергея: «при непроизвольном движении левой рукой во время сна произошёл вывих плеча, который больной самостоятельно вправил». Но кто там знает: у парня до этого уже был вывих на соревнованиях по регби...Сергей Терешкин вернулся домой в Липецк. Работал продавцом, администратором и супервайзером магазина. Женился, в браке родился сын, развёлся. Нашёл новую, гражданскую жену.В последнее время Сергей работал таксистом. Попал в аварию — перевернулся и разбил машину. Денег не хватало: продал машину, взял кредит. Полгода назад развёлся, но в семье рос сын, которому нужно было помогать...— Да и не такие большие деньги по кредиту он должен был — 60 000 рублей, — вздыхает Олег Терешкин. — Но, видно, решил поправить материальное положение— вот и устроился в ЧВК.Почти через месяц после начала частичной мобилизации Сергей вдруг сказал родителям, что получил повестку и уходит в армию. Оказалось — выдумал эту историю, чтобы не сразу ошарашить своим собственным выбором — решил пойти в ЧВК «Вагнер». Но потом всё же позвонил и рассказал, что едет на электричке на базу в Краснодарском крае.Ольга Терешкина достаёт тетрадь с заполненными в виде календаря страницами. В ней всего четыре месяца: октябрь, ноябрь, декабрь 2022 года и январь 2023 года.Отсчёт начинается с 20 октября — тогда сын сказал о выдуманной мобилизации. Мол, приехал в автопарк, а там с повесткой из военкомата... А потом оказалось, не было никакой повестки. 26 октября родители пришли провожать сына на вокзал, хотя тот очень просил не приходить.— Почему не из военкомата? Почему вас только двое? Почему никого нет? — Спрашивала мать, и, кажется, уже тогда всё поняла. Сын уезжает не по повестке — сам.Потом оказалось, что в недавно распавшейся семье сына знали о его решении. Бывшая тёща рассказала, что даже помогала ему пройти медкомиссию.Каждая следующая дата в кружочке — это звонки сына матери. Они были редкими, и для Ольги — на вес золота.Женщина тщательно записывала телефонные номера, с которых ей набирал сын. Каждый раз номера были разные. Звонил 4, 6 ноября и 12 ноября — в день отправки в зону СВО.12 ноября на удивление звонков было два: в 15:54 и в 16:55. Сын сказал матери просто: «Обучение закончилось. Нас отправляют. Через пару часов уезжаю. Еду туда, где самое веселье, где самая жара… Гранатомётчиком. Нас всего трое».Мать спросила: «Куда звонить, если что, где искать?». В ответ: «Мам, ты ничего не добьёшься, никто ничего тебе скажет. Если совсем плохо — сами позвонят».С 12 ноября родители больше сына не слышали. А 20 января в 14:00 позвонила его гражданская жена и попросила подъехать к 17:00 в Военно-мемориальную компанию на проспекте Победы — привезут гроб». А дальше для родителей всё как в тумане.И только после похорон они задумались: а вдруг это не их сын? А сколько историй в интернете, что хоронят пустые гробы, что хоронят не своих? Олег и Ольга стали добиваться эксгумации, искать помощи во всех инстанциях: у депутата, в комитете солдатских матерей, у юристов, у журналистов…— Ну, не мой, не мой, чувствую я, — говорит Ольга Терешкина.После того, как мать и отец начали бить во все колокола, 26 января родителям позвонили из ЧВК. Рассказали, что у поступающих на службу берутся биоматериалы для опознания, делаются фотографии их отличительных признаков (у Сергея были татуировки), и что вообще-то вскрывать гроб можно было, что тело в нормальном состоянии, было осколочное ранение тела и конечностей, и что родители смогли бы опознать сына, что тело было даже одето в рубашку и костюм, что на груди был крест… Убеждали, что стопроцентно это был Сергей.«Но кто там знает? Сколько всяких видео в интернете?»: родителей аргументы звонившего почему-то убедили только в обратном.— После этого звонка будем любыми средствами добиваться эксгумации, — говорит отец. — Но ведь это не просто так: надо написать в прокуратуру, в суд… Это долгий процесс, много бумаг нужно собрать. А нам бы его ускорить — может, и так опознаем, без проведения генетической экспертизы! Если нет — будем делать ДНК. Даже сами готовы оплатить эту процедуру. Для нас главное узнать правду. И сейчас главное — ускорить процесс получения разрешения на эксгумацию.