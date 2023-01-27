Происшествия

21 минуту назад

Кражу двух свитеров записала камера видеонаблюдения

268
#кража

51-летней женщине грозит до двух лет лишения свободы.

В Липецке задержали 51-летнюю женщину, подозреваемую в краже женской одежды.

«Зайдя в крупный сетевой магазин одежды под видом покупателя, подозреваемая долгое время ходила по торговому залу, выбирая товар. Определившись с выбором, женщина проследовала в примерочную, а потом совершила кражу женской одежды. Минуя кассовые зоны, женщина беспрепятственно покинула магазин. Ее добычей стали два женских свитера на общую сумму свыше 2600 рублей», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Кража попала на камеры видеонаблюдения. Похищенное изъято.

Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.
268
#кража

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