Кражу двух свитеров записала камера видеонаблюдения

51-летней женщине грозит до двух лет лишения свободы.

В Липецке задержали 51-летнюю женщину, подозреваемую в краже женской одежды.



«Зайдя в крупный сетевой магазин одежды под видом покупателя, подозреваемая долгое время ходила по торговому залу, выбирая товар. Определившись с выбором, женщина проследовала в примерочную, а потом совершила кражу женской одежды. Минуя кассовые зоны, женщина беспрепятственно покинула магазин. Ее добычей стали два женских свитера на общую сумму свыше 2600 рублей», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Кража попала на камеры видеонаблюдения. Похищенное изъято.



Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.