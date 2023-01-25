Происшествия
17 минут назад
В ДТП на Октябрьском мосту пострадал 24-летний водитель «Киа»
344
Столкнулись «Киа Рио» и «Митсубиси».
Загрузка плеера
Сегодня около 7 утра в Липецке на Октябрьском мосту произошло ДТП.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на улице Сырской, по предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Киа Рио» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где машина столкнулась с «Митсубиси».
В ДТП пострадал водитель «Киа».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на улице Сырской, по предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Киа Рио» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где машина столкнулась с «Митсубиси».
В ДТП пострадал водитель «Киа».
344