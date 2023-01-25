Происшествия

17 минут назад

В ДТП на Октябрьском мосту пострадал 24-летний водитель «Киа»

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#ДТП
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Столкнулись «Киа Рио» и «Митсубиси».

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Сегодня около 7 утра в Липецке на Октябрьском мосту произошло ДТП.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на улице Сырской, по предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Киа Рио» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где машина столкнулась с «Митсубиси».

В ДТП пострадал водитель «Киа».
344
#ДТП
1

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