В ДТП на Октябрьском мосту пострадал 24-летний водитель «Киа»

Столкнулись «Киа Рио» и «Митсубиси».

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Сегодня около 7 утра в Липецке на Октябрьском мосту произошло ДТП.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на улице Сырской, по предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Киа Рио» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где машина столкнулась с «Митсубиси».



В ДТП пострадал водитель «Киа».