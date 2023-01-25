В Липецкой области стало меньше новорожденных

Рождаемость в Липецкой области в январе-ноябре 2022 года снизилась по сравнению с годом ранее на 10%. Умерших за 11 месяцев также зарегистрировано меньше на 28%, сообщает Липецкстат. Однако смертность продолжает превышать рождаемость.

В январе-ноябре 2022 года в области родилось 7457 человек, что на 10% меньше, чем в январе-ноябре 2021 года. Из них на долю первенцев пришлось 36%, столько же составила доля вторых детей, третьими и последующими оказались 28% новорожденных. Кроме того, за 11 месяцев на свет появились 81 пара близнецов и три тройни.



Число умерших составило 15732 человека и уменьшилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Превышение числа умерших над числом родившихся (естественная убыль населения) за январь-ноябрь 2022 года составило 8275 человек, или 8,2 на 1000 человек населения.



За 11 месяцев в регионе зарегистрировали 7067 браков - на 11% больше, чем годом ранее. При этом число зарегистрированных разводов уменьшилось на 4%: если в январе-ноябре 2021 года их количество составляло 4721, то в январе-ноябре 2022 года – 4529, отмечает Липецкстат.