Общество

36 минут назад

На Ниженке отключение воды из-за утеки на водопроводе

1 130
#отключение воды
На Ниженке отключение воды из-за утеки на водопроводе

Специалисты «РВК-Липецк» устраняют утечку на трубопроводе диаметром 100 мм, произошедшую у дома №39 на улице Красная

В связи с этим сегодня, до окончания ремонтных работ, ограничено холодное водоснабжение потребителям по адресам: ул. Красная, ул. Энергетическая, ул. Дарвина, ул. Димитрова, ул. Чапаева.

Подвоз будет организован по адресу ул. Красная, 39.
1 130
#отключение воды

Комментарии (1)

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Кирилл

13 минут назад
В Грузии - Уреки, а у нас - утеки... Редакция снова радует опечатками.
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