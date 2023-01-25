Общество
36 минут назад
На Ниженке отключение воды из-за утеки на водопроводе
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Специалисты «РВК-Липецк» устраняют утечку на трубопроводе диаметром 100 мм, произошедшую у дома №39 на улице Красная
В связи с этим сегодня, до окончания ремонтных работ, ограничено холодное водоснабжение потребителям по адресам: ул. Красная, ул. Энергетическая, ул. Дарвина, ул. Димитрова, ул. Чапаева.
Подвоз будет организован по адресу ул. Красная, 39.
Подвоз будет организован по адресу ул. Красная, 39.
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Кирилл