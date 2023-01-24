Общество

41 минуту назад

Липчанин отсудил у интернет-магазина двукратную стоимость смартфона

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#права потребителей #Роспотребнадзор
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Липчанин отсудил у интернет-магазина двукратную стоимость смартфона

В пользу потребителя присуждено более 130 000 рублей.

В Липецке в мировом судебном участке рассмотрено гражданское дело по иску потребителя к ООО «Интернет решения» (OZON) о защите прав потребителей.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, липчанин купил в интернет-магазине OZON смартфон стоимостью 59 990 рублей. Но во время срока гарантии смартфон перестал включаться, а если включался, то при попытке позвонить отключался.

Потребитель обратился к ООО «Интернет решения» с требованием о возврате денег за товар ненадлежащего качества, однако претензия удовлетворена не была. Тогда покупатель пошёл в суд, а Управление Роспотребнадзора по Липецкой области было привлечено судом для дачи заключения по гражданскому делу.

В результате суд удовлетворил требования потребителя о расторжении договора купли-продажи смартфона. Суд постановил взыскать в пользу покупателя полную стоимость смартфона - 59 990 рублей, неустойку в 26 395 рублей, моральный вред в 1 000 рублей, штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке - 43 392 рубля, а всего 130 778 рублей.
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#права потребителей #Роспотребнадзор
3

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