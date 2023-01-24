В Госдуме рассказали о количестве биолабораторий США на Украине

Не менее 50 биолабораторий США на территории Украины выявила парламентская комиссия по их расследованию. Об этом «Известиям» рассказала вице-спикер Госдумы, сопредседатель комиссии Ирина Яровая по итогам заседания в Совфеде 23 января.





Главной темой встречи депутатов и сенаторов стали итоги девятой конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), завершившейся в декабре в Женеве.



Следующее заседание комиссии намечено на 6 февраля: его темой отчасти станет недавний доклад американского агентства DTRA (Defense Threat Reduction Agency) при минобороны, который фактически подтвердил наличие биологической угрозы со стороны Штатов. Как уточнил заместитель председателя Совфеда Константин Косачев, комиссия находится на завершающей стадии работы.



«Мы будем стремиться синхронизировать работу палат Федерального собрания, которые должны одобрить доклад нашей комиссии. Для этого есть удобная дата — 15 марта, когда обе палаты в один день проводят свои пленарные заседания. Будем предлагать и комиссии, и палатам Федерального собрания, включить этот вопрос в повестку дня», — пояснил Косачев.



Законодатели планируют провести дополнительный опрос свидетелей и привлечь к диалогу экс-главу DTRA Кеннета Майерса, американского ученного Эндрю Хаффа, который ранее утверждал об искусственном происхождении коронавируса с подачи американской стороны, а также председателя комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet Джеффри Сакса, пишут «Анализ показывает, что на Украине при поддержке Пентагона функционировало не менее 50 биолабораторий. Однако точную цифру назвать невозможно, поскольку сами лаборатории имеют строгую иерархию: региональные, субнациональные, национальные и наднациональные объекты», — сказала вице-спикер Госдумы.Главной темой встречи депутатов и сенаторов стали итоги девятой конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), завершившейся в декабре в Женеве.Следующее заседание комиссии намечено на 6 февраля: его темой отчасти станет недавний доклад американского агентства DTRA (Defense Threat Reduction Agency) при минобороны, который фактически подтвердил наличие биологической угрозы со стороны Штатов. Как уточнил заместитель председателя Совфеда Константин Косачев, комиссия находится на завершающей стадии работы.«Мы будем стремиться синхронизировать работу палат Федерального собрания, которые должны одобрить доклад нашей комиссии. Для этого есть удобная дата — 15 марта, когда обе палаты в один день проводят свои пленарные заседания. Будем предлагать и комиссии, и палатам Федерального собрания, включить этот вопрос в повестку дня», — пояснил Косачев.Законодатели планируют провести дополнительный опрос свидетелей и привлечь к диалогу экс-главу DTRA Кеннета Майерса, американского ученного Эндрю Хаффа, который ранее утверждал об искусственном происхождении коронавируса с подачи американской стороны, а также председателя комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet Джеффри Сакса, пишут «Известия».