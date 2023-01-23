Ученые из США опровергли влияние России на победу Трампа

Группа ученых из Университета Нью-Йорка вместе с коллегами из Западной Европы провела исследование, чтобы выяснить, какое влияние оказало так называемое «российское вмешательство» в выборы президента США 2016 года на результаты голосования.





Статья с научной работой появилась в рейтинговом британском научном журнале Nature Communications в начале января.



Исследование строилось на анализе опросов, которые проводились до начала предвыборной президентской кампании, за день до выборов и сразу после голосования, среди тех, кто мог видеть посты в поддержку Дональда Трампа в Twitter. Они, якобы, исходили от пророссийских структур.



Колебания общественного мнения были меньше 0,7% — минимальной планки, ниже которой изменения в настроениях электората уловить невозможно.



В статье речь идет о твитах с аккаунтов, связанных, по мнению американцев, с Агентством интернет-исследований. Эту организацию в США нередко называют инструментом того самого «вмешательства».



«Русскими эти аккаунты оказались потому, что оплата за их продвижение была произведена с помощью системы Qiwi и в рублях, поэтому они пришли к выводу, что это Россия», — пояснил «Известиям» директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.



С самим фактом влияния России на избирательный процесс исследователи из США молчаливо соглашаются. По их данным, за время активной предвыборной борьбы было 786,6 тыс. таких постов, которые распространяли за счет репостов.



Но у этого контента было много неожиданных особенностей. 70% твитов просматривал только 1% их возможной аудитории. А в последний, наиболее важный месяц предвыборной борьбы среднее количество постов в день не превышало четырех, в то время как публикации СМИ и политических деятелей о предстоящем голосовании исчислялись многими десятками и сотнями, сообщают «Мы не обнаружили доказательств взаимосвязи между российским вмешательством и изменениями в политической позиции, усилением противоречий в обществе и непосредственно голосованием на выборах», — сделали вывод ученые.Статья с научной работой появилась в рейтинговом британском научном журнале Nature Communications в начале января.Исследование строилось на анализе опросов, которые проводились до начала предвыборной президентской кампании, за день до выборов и сразу после голосования, среди тех, кто мог видеть посты в поддержку Дональда Трампа в Twitter. Они, якобы, исходили от пророссийских структур.Колебания общественного мнения были меньше 0,7% — минимальной планки, ниже которой изменения в настроениях электората уловить невозможно.В статье речь идет о твитах с аккаунтов, связанных, по мнению американцев, с Агентством интернет-исследований. Эту организацию в США нередко называют инструментом того самого «вмешательства».«Русскими эти аккаунты оказались потому, что оплата за их продвижение была произведена с помощью системы Qiwi и в рублях, поэтому они пришли к выводу, что это Россия», — пояснил «Известиям» директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.С самим фактом влияния России на избирательный процесс исследователи из США молчаливо соглашаются. По их данным, за время активной предвыборной борьбы было 786,6 тыс. таких постов, которые распространяли за счет репостов.Но у этого контента было много неожиданных особенностей. 70% твитов просматривал только 1% их возможной аудитории. А в последний, наиболее важный месяц предвыборной борьбы среднее количество постов в день не превышало четырех, в то время как публикации СМИ и политических деятелей о предстоящем голосовании исчислялись многими десятками и сотнями, сообщают «Известия»