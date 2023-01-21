Завтра в Липецкой области без осадков и до -6

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием западной периферии антициклона, существенных осадков не прогнозируется.

Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 января в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -5 до -10 градусов, днем – от -1 до -6 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от -6 до -8 градусов, днем она составит от -2 до -4 градусов.

День 22 января стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 35 градусов мороза.