Погода в Липецке

сегодня, 15:37

Завтра в Липецкой области без осадков и до -6

2 252
Завтра в Липецкой области без осадков и до -6

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием западной периферии антициклона, существенных осадков не прогнозируется.

Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 января в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -5 до -10 градусов, днем – от -1 до -6 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от -6 до -8 градусов, днем она составит от -2 до -4 градусов.

День 22 января стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 35 градусов мороза.

2 252

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Котэ

9 минут назад
ну да. и кушать нечего
ответить

111

30 минут назад
Снега- мало! Солнца- Мало! Льда- избыточно много!
ответить

Еще в рубрике

В Липецкую область вернутся дневные «минусовые» температуры
#погода
2
В Липецкую область вернутся дневные «минусовые» температуры

вчера, 16:33

Погода в Липецке
Вместо крещенских морозов – крещенская оттепель: в Липецкой области до +4
#погода #потепление
4
Вместо крещенских морозов – крещенская оттепель: в Липецкой области до +4

18.01.2023 17:37

Погода в Липецке
Потепление продолжается: завтра в Липецкой области до +2
#потепление
4
Потепление продолжается: завтра в Липецкой области до +2

16.01.2023 17:00

Погода в Липецке
В понедельник днем температура в Липецкой области приблизится к нулю
#потепление
В понедельник днем температура в Липецкой области приблизится к нулю

15.01.2023 14:36

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшой снег и до -7
#Погода
2
В Липецкой области небольшой снег и до -7

14.01.2023 17:30

Погода в Липецке
В Липецкую область вернулась мягкая и теплая зима – завтра снег и до -6
#потепление
4
В Липецкую область вернулась мягкая и теплая зима – завтра снег и до -6

13.01.2023 17:00

Погода в Липецке