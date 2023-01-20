сегодня, 13:20
НЛМК поможет липецким детям-сиротам с выбором будущей профессии
Новолипецкий металлургический комбинат запускает четвертую волну профориентационного проекта «Корпорация Дети». Принять участие в нем смогут около 200 школьников. Это дети сотрудников НЛМК и дети, оставшиеся без попечения родителей.
В прошлом году школьники побывали в 27 структурных подразделениях компании –прошли стажировки в направлениях аудит, автоматизация, закупки, проектирование, информационные технологии и цифровизация, ремонты, промышленная безопасность, экология, экономика, юриспруденция и PR.
Проект «Корпорация Дети» направлен не только на детей, но и на их родителей, опекунов или наставников. Взрослым дадут рекомендации по воспитанию и развитию интересов школьников. Кроме того, родители смогут получить консультацию специалистов, которая поможет избежать недопонимания в семье.
Проект «Корпорация ДЕТИ» реализуется совместно с благотворительным фондом «Милосердие».