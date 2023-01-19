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НЛМК приглашает студентов на чемпионат по решению кейсов «РазРеши»

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#НЛМК
НЛМК приглашает студентов на чемпионат по решению кейсов «РазРеши»

Новолипецкий металлургический комбинат приглашает студентов попробовать свои силы в кейс-чемпионате «РазРеши». Соревнование даёт шанс получить приглашение на стажировку или трудоустройство на НЛМК.

Студентам предстоит решать реальные производственные задачи из деятельности комбината в двух направлениях – техническое и бизнес. Каждую команду будет сопровождать наставник-эксперт. Победители получат сертификаты на обучение, возможность стажировки на крупнейшем металлургическом предприятии и путевку в финал национального кейс-чемпионата «Metal Cup».

Участниками чемпионата могут стать студенты высшего и среднего профессионального образования. Команды формируются из 3-5 человек в возрасте от 16 до 25 лет. Заявки принимаются до 29 января.

С 2019 года НЛМК проводит корпоративный кейс-чемпионат «РазРеши». За четыре года в нем приняли участие около 700 студентов из 55 учебных заведений РФ, более 30 из них стали сотрудниками НЛМК.

Зарегистрироваться на кейс-чемпионат «РазРеши» и узнать все подробности можно на странице чемпионата «ВКонтакте» и на сайте здесь.
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#НЛМК

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