сегодня, 14:25
НЛМК приглашает студентов на чемпионат по решению кейсов «РазРеши»
Новолипецкий металлургический комбинат приглашает студентов попробовать свои силы в кейс-чемпионате «РазРеши». Соревнование даёт шанс получить приглашение на стажировку или трудоустройство на НЛМК.
Участниками чемпионата могут стать студенты высшего и среднего профессионального образования. Команды формируются из 3-5 человек в возрасте от 16 до 25 лет. Заявки принимаются до 29 января.
С 2019 года НЛМК проводит корпоративный кейс-чемпионат «РазРеши». За четыре года в нем приняли участие около 700 студентов из 55 учебных заведений РФ, более 30 из них стали сотрудниками НЛМК.
Зарегистрироваться на кейс-чемпионат «РазРеши» и узнать все подробности можно на странице чемпионата «ВКонтакте» и на сайте здесь.