В России

10 минут назад

В Госдуме предложили использовать имущество покинувших страну россиян для предоставления жилья детям-сиротам

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#дети-сироты #жилье

В настоящее время в очереди на получение жилья стоят 288 тысяч сирот и детей, оставшихся без родительского попечения.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерове предложила использовать имущество покинувших страну россиян для предоставления жилья детям-сиротам, - передает ТАСС.

"Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении? Мы сегодня видим, что накапливается тревожность в этом блоке. Со своей стороны скажем, что мы не отступим от решения этой задачи до того, как не будут сделаны серьезные шаги и мы не поймем, что эта задача начинает решаться теми темпами, которыми должна решаться", - считает она.

По ее словам, в РФ в очереди на получение жилья стоят 288 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На обеспечение их жильем требуется около 600 млрд рублей.

"Для выполнения требований по обеспечению жильем детей-сирот в России требуется порядка 600 млрд рублей. Для сравнения: бюджет для выполнения обязательств перед детьми-сиротами в прошлом году составил 38 млрд рублей, из них 10 млрд рублей - это средства федерального бюджета. Остальное добавляют регионы", - заявила Кузнецова.
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#дети-сироты #жилье

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