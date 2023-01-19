В России
10 минут назад
В Госдуме предложили использовать имущество покинувших страну россиян для предоставления жилья детям-сиротам
В настоящее время в очереди на получение жилья стоят 288 тысяч сирот и детей, оставшихся без родительского попечения.
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерове предложила использовать имущество покинувших страну россиян для предоставления жилья детям-сиротам, - передает ТАСС.
"Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении? Мы сегодня видим, что накапливается тревожность в этом блоке. Со своей стороны скажем, что мы не отступим от решения этой задачи до того, как не будут сделаны серьезные шаги и мы не поймем, что эта задача начинает решаться теми темпами, которыми должна решаться", - считает она.
По ее словам, в РФ в очереди на получение жилья стоят 288 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На обеспечение их жильем требуется около 600 млрд рублей.
"Для выполнения требований по обеспечению жильем детей-сирот в России требуется порядка 600 млрд рублей. Для сравнения: бюджет для выполнения обязательств перед детьми-сиротами в прошлом году составил 38 млрд рублей, из них 10 млрд рублей - это средства федерального бюджета. Остальное добавляют регионы", - заявила Кузнецова.
"Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении? Мы сегодня видим, что накапливается тревожность в этом блоке. Со своей стороны скажем, что мы не отступим от решения этой задачи до того, как не будут сделаны серьезные шаги и мы не поймем, что эта задача начинает решаться теми темпами, которыми должна решаться", - считает она.
По ее словам, в РФ в очереди на получение жилья стоят 288 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На обеспечение их жильем требуется около 600 млрд рублей.
"Для выполнения требований по обеспечению жильем детей-сирот в России требуется порядка 600 млрд рублей. Для сравнения: бюджет для выполнения обязательств перед детьми-сиротами в прошлом году составил 38 млрд рублей, из них 10 млрд рублей - это средства федерального бюджета. Остальное добавляют регионы", - заявила Кузнецова.