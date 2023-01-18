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C Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» требуют 892,8 миллиона рублей
В исковом заявлении указано, что между ООО «Рошен» и АО ЛКФ «Рошен» с марта 2014 года по январь 2019 года были заключены договоры займа. Но заемщиком деньги были возвращены лишь частично.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в исковом заявлении указано, что между ООО «Рошен» и АО ЛКФ «Рошен» с марта 2014 года по январь 2019 года были заключены договоры займа. Но заемщиком деньги были возвращены лишь частично.
В январе 2022 года в адрес АО ЛКФ «Рошен» направлена претензия с требованием оплатить сумму задолженности, но ответчик долг не погасил, и истец обратился в суд.
Общая сумма долга по договорам займа на момент подачи искового заявления составляет 892,8 миллиона рублей.
Суд принял иск и возбудил производство по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 14 февраля.