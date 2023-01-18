C Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» требуют 892,8 миллиона рублей

В исковом заявлении указано, что между ООО «Рошен» и АО ЛКФ «Рошен» с марта 2014 года по январь 2019 года были заключены договоры займа. Но заемщиком деньги были возвращены лишь частично.

Общество с ограниченной ответственностью «Рошен» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением к акционерному обществу Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» о взыскании 892,8 миллиона рублей.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в исковом заявлении указано, что между ООО «Рошен» и АО ЛКФ «Рошен» с марта 2014 года по январь 2019 года были заключены договоры займа. Но заемщиком деньги были возвращены лишь частично.



В январе 2022 года в адрес АО ЛКФ «Рошен» направлена претензия с требованием оплатить сумму задолженности, но ответчик долг не погасил, и истец обратился в суд.



Общая сумма долга по договорам займа на момент подачи искового заявления составляет 892,8 миллиона рублей.



Суд принял иск и возбудил производство по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 14 февраля.