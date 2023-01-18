Общество
20 минут назад
Перед Крещением санитарные врачи исследовали 39 проб воды: многие источники опасны из-за нитратов
Вода из многих источников не пригодна для питья.
Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области было исследовано 39 проб воды из святых источников и родников, мест предполагаемых для купания на санитарно-химические и микробиологические показатели.
По результатам лабораторных исследований пробы воды, отобранные в 10 местах купания, по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим требованиям.
Проверку успешно прошли городской центральный пляж Липецка, река Воронеж в селе Доброе, в селе Воскресеновка и селе Хрущевка Липецкого района, река Бысстрая Сосна в Ельце, река Дон в Данкове, река Московская Ряса в посёлке Рощинский в Чаплыгинском районе, городской пляж в городе Грязи, Чуевский пруд в посёлке Добринка, городской пляж в Усмани.
Но в некоторых источниках вода не соответствует гигиеническим требованиям: Меланьин источник в Ельце не прошёл проверку по микробиологическим показателям, святой источник в селе Измалково - по содержанию нитратов, родник на улице Советской в Волово - по содержанию нитратов, родник в селе Малые Борки Тербунского района - по содержанию нитратов, родник в Рождество-Богородицком мужской монастыре в Задонске - по содержанию нитратов, родник на улице Полевой в селе Каменное Грязинского района - по содержанию нитратов, родник в переулке Родниковый в селе Боровое и родник по улице Заречной в селе Поддубровка Усманского района - по содержанию нитратов и микробиологическим показателям, родник на улице Ленина в селе Никольское Усманского района - по содержанию нитратов. Вода из указанных источников не пригодна для питья.
Управление Роспотребнадзора также обращает внимание, что существует много противопоказаний к тому, чтобы окунаться в холодную воду на Крещение.
Перед купанием лучше проконсультироваться с врачом и пройти обследование. Больные с неустойчивой нервной системой, люди которые недавно перенесли грипп, ОРВИ, новую коронавирусную инфекцию, люди с онкологическими заболеваниями должны воздержаться от купания в проруби.
Холодная вода всегда является фактором риска обострения заболевания почек. Купание противопоказано при легочных заболеваниях, кожных заболеваниях (псориаз, экзема) и сердечно-сосудистых заболеваниях.
Купание в ледяной воде, без соблюдения элементарных правил, может привести к нежелательным последствиям для здоровья. Как альтернативой можно воспользоваться купанием в ванной, в душе, в бассейне и так далее.
По результатам лабораторных исследований пробы воды, отобранные в 10 местах купания, по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим требованиям.
Проверку успешно прошли городской центральный пляж Липецка, река Воронеж в селе Доброе, в селе Воскресеновка и селе Хрущевка Липецкого района, река Бысстрая Сосна в Ельце, река Дон в Данкове, река Московская Ряса в посёлке Рощинский в Чаплыгинском районе, городской пляж в городе Грязи, Чуевский пруд в посёлке Добринка, городской пляж в Усмани.
Но в некоторых источниках вода не соответствует гигиеническим требованиям: Меланьин источник в Ельце не прошёл проверку по микробиологическим показателям, святой источник в селе Измалково - по содержанию нитратов, родник на улице Советской в Волово - по содержанию нитратов, родник в селе Малые Борки Тербунского района - по содержанию нитратов, родник в Рождество-Богородицком мужской монастыре в Задонске - по содержанию нитратов, родник на улице Полевой в селе Каменное Грязинского района - по содержанию нитратов, родник в переулке Родниковый в селе Боровое и родник по улице Заречной в селе Поддубровка Усманского района - по содержанию нитратов и микробиологическим показателям, родник на улице Ленина в селе Никольское Усманского района - по содержанию нитратов. Вода из указанных источников не пригодна для питья.
Управление Роспотребнадзора также обращает внимание, что существует много противопоказаний к тому, чтобы окунаться в холодную воду на Крещение.
Перед купанием лучше проконсультироваться с врачом и пройти обследование. Больные с неустойчивой нервной системой, люди которые недавно перенесли грипп, ОРВИ, новую коронавирусную инфекцию, люди с онкологическими заболеваниями должны воздержаться от купания в проруби.
Холодная вода всегда является фактором риска обострения заболевания почек. Купание противопоказано при легочных заболеваниях, кожных заболеваниях (псориаз, экзема) и сердечно-сосудистых заболеваниях.
Купание в ледяной воде, без соблюдения элементарных правил, может привести к нежелательным последствиям для здоровья. Как альтернативой можно воспользоваться купанием в ванной, в душе, в бассейне и так далее.
Жительница Алка