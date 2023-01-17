29 минут назад
Вода в реке Воронеж в районе Центрального пляжа Липецка успешно прошла проверку перед Крещением
Воду в реке Воронеж в районе Центрального пляжа Липецка проверяли в лаборатории на соответствие нормативным санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
Как сообщили GOROD48 в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, воду в реке Воронеж в районе Центрального пляжа Липецка проверяли в лаборатории на соответствие нормативным санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
Вода успешно прошла проверку и соответствует гигиеническим требованиям. Купаться в ней можно.