Вода в реке Воронеж в районе Центрального пляжа Липецка успешно прошла проверку перед Крещением

Воду в реке Воронеж в районе Центрального пляжа Липецка проверяли в лаборатории на соответствие нормативным санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Накануне праздника Крещения санитарными врачами обследована вода в источниках и местах, предполагаемых для купания.



Как сообщили GOROD48 в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, воду в реке Воронеж в районе Центрального пляжа Липецка проверяли в лаборатории на соответствие нормативным санитарно-химическим и микробиологическим показателям.



Вода успешно прошла проверку и соответствует гигиеническим требованиям. Купаться в ней можно.