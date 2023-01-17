Общество

29 минут назад

Вода в реке Воронеж в районе Центрального пляжа Липецка успешно прошла проверку перед Крещением

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#Крещение #прорубь
3
Вода в реке Воронеж в районе Центрального пляжа Липецка успешно прошла проверку перед Крещением

Воду в реке Воронеж в районе Центрального пляжа Липецка проверяли в лаборатории на соответствие нормативным санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Накануне праздника Крещения санитарными врачами обследована вода в источниках и местах, предполагаемых для купания.

Как сообщили GOROD48 в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, воду в реке Воронеж в районе Центрального пляжа Липецка проверяли в лаборатории на соответствие нормативным санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Вода успешно прошла проверку и соответствует гигиеническим требованиям. Купаться в ней можно. 
74
#Крещение #прорубь
3

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