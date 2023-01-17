Роковая «чёртова дюжина»: «Липецк» пропустил на 13-й минуте и потом всё пошло наперекосяк

Наша команда прервала победную серию и вывалилась из зоны плей-офф.

Липецкие хоккеисты не смогли развить успех первого матча в Глазове и в повторной игре уступили «Прогрессу» - 1:3, пропустив третью шайбу на последних секундах в пустые ворота.

Несчастливой для нас стала 13-я минута, когда ворота Егора Файбышева распечатал Иван Щербаков, добивший шайбу после броска партнёра.

Второй период был отмечен большим количеством удалений: у нас по 2 минуты на скамейке для «плохих парней» провели Егор Мазалов и Матвей Коковин, а у хозяев были зафиксированы аж 4 (!) удаления, но липчане не воспользовались ни одним из шансов в большинстве.

Количество перешло в качество только в третьем отрезке, когда хозяева вновь схлопотали штраф и Коковин сравнял счёт – 1:1.

Напряжение достигло своего пика и, увы, в решающий момент дрогнули липчане. Нас подвело удаление защитника Кирилла Панова, после которого хозяева тоже разыграли «лишнего». Шайба получилась немного курьёзной: капитан «Прогресса» Константин Казаков низом бросил от синей линии, шайба миновала частокол ног и клюшек и влетела в сетку незамеченной для Файбышева – 2:1.

За минуту с небольшим до конца Андрей Лунёв снял вратаря и перешёл на игру с шестью полевыми хоккеистами, но это обернулось лишь пропущенной шайбой от Григория Селезнёва…

Тем самым прервалась победная серия нашей команды, которая до этого достигла уже 4-х матчей. Проигрыш стал болезненным ещё и потому, что липчане вывалились из зоны плей-офф и переместились на 9-е место.

Сегодня и завтра наша команда играет в Кирово-Чепецке (Кировская область) с «Олимпией».

«Прогресс» (Глазов) - МХК «Липецк» - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 - И.Щербаков (Белицын, Цацура), 12:35. 1:1 - Коковин (Ф.Попов, Балмашнов), 41:35, бол. 2:1 - К.Казаков (Полушкин), 53:22. 3:1 - Г.Селезнёв, 59:18 (3:1-п.в.).

Штраф: 12 (Кулябин-2, Г.Воробьёв-2, команда-2, Полушкин-2, Д.Фролов-2, И.Щербаков-2) - 10 (Д.Белоусов-4, Мазалов-2, Коковин-2, К.Панов-2).

Вратари: А.Савельев - Файбышев, 00:00-58:53, 59:18-60:00.

Броски: 33 (7+13+13) - 30 (11+7+12). Вбрасывания: 40 - 29.

Судьи Е.Мочалов, В.Иванов, И.Филиппов (все - Пермь).

Глазов. Ледовый дворец. 506 зрителей.