В России

сегодня, 11:58

В России предлагают ввести штрафы за продажу лекарств без рецепта

1 156
#лекарства #рецепт #штраф

Изменения могут быть внесены в статью 14.4.2 "Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств".

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о штрафах для фармацевтов и владельцев аптек за продажу лекарств без рецепта, - рассказала автор документа сенатор Ирина Рукавишникова.

Уточняется, что поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

"Основные изменения касаются работы фармацевтов, чаще всего они нарушают закон и продают препараты без рецепта. Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, тогда страдал и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жестче будут наказывать недобросовестных фармацевтов", - сообщила сенатор.

По ее словам, им придется заплатить штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей, либо лишиться возможности работать в аптеке на срок от шести месяцев до года.

Штраф для индивидуальных предпринимателей предлагается установить на уровне от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 150 до 200 тысяч рублей, - передает РИА Новости.

Авторов законопроекта насторожила статистика, - пояснила сенатор. В частности, в РФ за последние 13 лет почти в три раза увеличилось количество так называемых "лекарственных наркоманов". Чаще всего страдают зависимостью от опасных для психики препаратов подростки и молодые люди, и, как правило, затем они переходят на тяжелые наркотики, - резюмировала Рукавишникова.
1 156
#лекарства #рецепт #штраф

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Григорий

сегодня, 12:11
Пусть эти депутаты посидят для начала в поликлиниках и сами получат этот рецепт.
ответить

Еще в рубрике

Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии с 2023 по 2026 год
#армия #военная служба
Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии с 2023 по 2026 год

22 минуты назад

В России
В РФ в несколько раз вырос спрос на специалистов по воинскому учету
#воинский учет #частичная мобилизация
В РФ в несколько раз вырос спрос на специалистов по воинскому учету

сегодня, 11:23

В России
Ученые нашли у россиян вызывающую депрессию генетическую мутацию
#депрессия #мутация #здоровье
Ученые нашли у россиян вызывающую депрессию генетическую мутацию

сегодня, 10:40

В России
РФ и Белоруссия на 10 лет не получили прав показывать Олимпийские игры
#Олимпийские игры #Олимпиада
РФ и Белоруссия на 10 лет не получили прав показывать Олимпийские игры

сегодня, 09:51

В России
В России назвали топ-35 самых устойчивых регионов: Липецкая область в их числе
#рейтинг
10
В России назвали топ-35 самых устойчивых регионов: Липецкая область в их числе

сегодня, 07:06

Общество
Россия в разы сократила морские поставки нефти Западу

сегодня, 06:56

В мире