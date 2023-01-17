В России
сегодня, 11:58
В России предлагают ввести штрафы за продажу лекарств без рецепта
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Изменения могут быть внесены в статью 14.4.2 "Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств".
Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о штрафах для фармацевтов и владельцев аптек за продажу лекарств без рецепта, - рассказала автор документа сенатор Ирина Рукавишникова.
Уточняется, что поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.
"Основные изменения касаются работы фармацевтов, чаще всего они нарушают закон и продают препараты без рецепта. Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, тогда страдал и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жестче будут наказывать недобросовестных фармацевтов", - сообщила сенатор.
По ее словам, им придется заплатить штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей, либо лишиться возможности работать в аптеке на срок от шести месяцев до года.
Штраф для индивидуальных предпринимателей предлагается установить на уровне от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 150 до 200 тысяч рублей, - передает РИА Новости.
Авторов законопроекта насторожила статистика, - пояснила сенатор. В частности, в РФ за последние 13 лет почти в три раза увеличилось количество так называемых "лекарственных наркоманов". Чаще всего страдают зависимостью от опасных для психики препаратов подростки и молодые люди, и, как правило, затем они переходят на тяжелые наркотики, - резюмировала Рукавишникова.
Уточняется, что поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.
"Основные изменения касаются работы фармацевтов, чаще всего они нарушают закон и продают препараты без рецепта. Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, тогда страдал и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жестче будут наказывать недобросовестных фармацевтов", - сообщила сенатор.
По ее словам, им придется заплатить штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей, либо лишиться возможности работать в аптеке на срок от шести месяцев до года.
Штраф для индивидуальных предпринимателей предлагается установить на уровне от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 150 до 200 тысяч рублей, - передает РИА Новости.
Авторов законопроекта насторожила статистика, - пояснила сенатор. В частности, в РФ за последние 13 лет почти в три раза увеличилось количество так называемых "лекарственных наркоманов". Чаще всего страдают зависимостью от опасных для психики препаратов подростки и молодые люди, и, как правило, затем они переходят на тяжелые наркотики, - резюмировала Рукавишникова.
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Григорий