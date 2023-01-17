Продукты «Лебедяньмолоко» победили во Всероссийском конкурсе качества

Всероссийская организация качества (ВОК) ежегодно проводит Всероссийский конкурс качества продукции. Среди лучших по итогам прошлого года оказались пять продуктов компании ООО «Лебедяньмолоко»

Всероссийский конкурс качества продукции — 2022 ВОК проводила во взаимодействии с Министерством экономического развития Российской Федерации, Роспотребнадзором и Росстандартом РФ. Конкурсантам при оценке присуждались баллы в соответствии с установленными критериями. Чтобы стать победителем, требовалось набрать не менее 840 баллов.

Товары липецкой компании справились с испытаниями. В номинации «Продукция предприятий пищевой промышленности» ООО «Лебедяномолоко» присуждены дипломы победителя. Их получили молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 3,2%, молоко питьевое пастеризованное с м.д.ж. 2,5%, молоко питьевое топленое с м.д.ж. 4%, творог с м.д.ж 5%, масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное» с м.д.ж. 82,5%.

Всероссийский конкурс качества продукции проводится с целью увеличения доверия потребителей к качеству отечественной продукции за счет подтверждения соответствия ее качества лучшему мировому уровню. «Продукция «Лебедяньмолоко» в очередной раз доказала высокий уровень качества. Для нас важно доверие покупателей. И оно подкрепляется наградами, которые регулярно получают наши товары», — отметил директор завода Александр Комаров.

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