Происшествия
сегодня, 11:37
В Липецке под отключение воды попали два детсада, 33 многоэтажки и 90 частных домов
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Энергетики обещают вернуть потребителям воду уже сегодня.
Вчера вечером в Липецке из-за аварии на водопроводе без холодной воды остались жители 90 домов на улице Пестеля (район частной застройки в поселке Мирный). А сегодня ночью вода пропала в микрорайоне МЖК – из-за порыва на сетях ее лишились почти 7 000 жильцов 33-х многоэтажек, два детских сада и более 200 юрлиц.
Компания «РВК-Липецк» планирует завершить ремонты уже сегодня.
Но это еще не все ЧП на водопроводе. Так, вчера пресс-служба мэрии сообщила о подтоплении участков дорог на улицах Юношеской и Музыки, площадях Мира и Заводской, в районе поворота на Набережную с 50 лет НЛМК. Вчера и сегодня в службе по приему и обработке экстренных вызовов ОКУ «ЦОВ системы «112» Липецкой области» также зарегистрированы жалобы горожан на воду, которая течет по улицам Берзина, Стаханова и Бунина. Еще несколько жалоб – на текущие нечистоты по улицам Горького, Филипченко, Подовражной.
– Залитые водой и канализационными стоками проезжие части обрабатываются противогололедными материалами, наледь с дорог счищают грейдером. Однако полностью убрать лед из-за морозов пока невозможно. Мы просим липчан быть бдительными, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии.
Компания «РВК-Липецк» планирует завершить ремонты уже сегодня.
Но это еще не все ЧП на водопроводе. Так, вчера пресс-служба мэрии сообщила о подтоплении участков дорог на улицах Юношеской и Музыки, площадях Мира и Заводской, в районе поворота на Набережную с 50 лет НЛМК. Вчера и сегодня в службе по приему и обработке экстренных вызовов ОКУ «ЦОВ системы «112» Липецкой области» также зарегистрированы жалобы горожан на воду, которая течет по улицам Берзина, Стаханова и Бунина. Еще несколько жалоб – на текущие нечистоты по улицам Горького, Филипченко, Подовражной.
– Залитые водой и канализационными стоками проезжие части обрабатываются противогололедными материалами, наледь с дорог счищают грейдером. Однако полностью убрать лед из-за морозов пока невозможно. Мы просим липчан быть бдительными, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии.
18 980
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