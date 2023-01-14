Происшествия

сегодня, 11:37

В Липецке под отключение воды попали два детсада, 33 многоэтажки и 90 частных домов

18 980
#аварии на сетях
1
В Липецке под отключение воды попали два детсада, 33 многоэтажки и 90 частных домов

Энергетики обещают вернуть потребителям воду уже сегодня.

Вчера вечером в Липецке из-за аварии на водопроводе без холодной воды остались жители 90 домов на улице Пестеля (район частной застройки в поселке Мирный). А сегодня ночью вода пропала в микрорайоне МЖК – из-за порыва на сетях ее лишились почти 7 000 жильцов 33-х многоэтажек, два детских сада и более 200 юрлиц.

Компания «РВК-Липецк» планирует завершить ремонты уже сегодня.

Но это еще не все ЧП на водопроводе. Так, вчера пресс-служба мэрии сообщила о подтоплении участков дорог на улицах Юношеской и Музыки, площадях Мира и Заводской, в районе поворота на Набережную с 50 лет НЛМК. Вчера и сегодня в службе по приему и обработке экстренных вызовов ОКУ «ЦОВ системы «112» Липецкой области» также зарегистрированы жалобы горожан на воду, которая течет по улицам Берзина, Стаханова и Бунина. Еще несколько жалоб – на текущие нечистоты по улицам Горького, Филипченко, Подовражной.

– Залитые водой и канализационными стоками проезжие части обрабатываются противогололедными материалами, наледь с дорог счищают грейдером. Однако полностью убрать лед из-за морозов пока невозможно. Мы просим липчан быть бдительными, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии.
18 980
#аварии на сетях
1

Комментарии (18)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ну да

12 минут назад
Мэра совсем не видно и не слышно,никаких мероприятий не проводит,выездные планетки отсутствуют.
ответить

гостья

17 минут назад
Физкультурник, Это вы молитесь,я живу в частном доме и с коммуникациями все хорошо.
ответить

старый

19 минут назад
Старому, Самый хороший ответ,когда не знаешь,и сказать нечего.
ответить

Липчанин

24 минуты назад
вы все, мы это поняли ещё в 96ом
ответить

Путешественник

25 минут назад
артурчик, в Европе за отопление счета в четыре раза больше.
ответить

Нет сил терпеть

25 минут назад
Сколько можно!!! Неделю сидим без воды на мжк, причем одновременно без холодной и горячей. Так периодически еще и свет отключать умудряются!!!
ответить

Физкультурник

33 минуты назад
гостья, не понимаю о каких пати идёт речь. Я давно не виду никаких мероприятий в городе. И да, с коммуникациями будет только хуже. Молитесь, чтобы не было морозов )
ответить

Старому

36 минут назад
Самым прямым
ответить

гостья

42 минуты назад
Физкультурник, Почему тогда Уваркина не меняет трубы,а только пати всякие проводит?
ответить

старый

44 минуты назад
ЛГЭК, А каким образом фамилии мэров,связаны с гнилыми трубами,уложенными 50 лет назад?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке задержали парня, который обижал старушек и забирал у них деньги
#Мошенничество #курьер
1
В Липецке задержали парня, который обижал старушек и забирал у них деньги

сегодня, 09:10

Происшествия
Чаплыгинец избил жену костылём
#конфликт #побои
23
Чаплыгинец избил жену костылём

вчера, 17:10

Происшествия
Бывшего преподавателя ЕГУ осудили за взятки и служебный подлог, но наказания она избежала
#взятка #служебный подлог
11
Бывшего преподавателя ЕГУ осудили за взятки и служебный подлог, но наказания она избежала

вчера, 16:58

Происшествия
Водитель-должник наехал машиной на судебного пристава
#долги
10
Водитель-должник наехал машиной на судебного пристава

вчера, 14:09

Происшествия
Подозреваемый в краже телефона попал на запись камеры видеонаблюдения
#кража
3
Подозреваемый в краже телефона попал на запись камеры видеонаблюдения

вчера, 12:49

Происшествия
В Липецке покончил с собой 63-летний мужчина
#самоубийство
10
В Липецке покончил с собой 63-летний мужчина

вчера, 12:32

Происшествия