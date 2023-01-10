Водителей могут оштрафовать за выброшенный из машины мусор

Правда, выявлять придется пока вручную, софта, который позволяет делать это автоматически еще нет.

С завтрашнего дня вступают в силу изменения в КоАП РФ, которые позволят фиксировать с помощью технических средств и привлекать к ответственности мусорящих на дорогах водителей. Штраф для граждан при первом нарушении составит от 10 000 до 15 000 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей. При повторном нарушении — штрафы удваиваются, а для должностных и юридических лиц предусмотрена возможность конфискации автомобиля.



Каким образом будут штрафовать мусорящих водителей? За разъяснениями GOROD48 обратился к руководителю управления цифрового развития Липецкой области Станиславу Корниенко.



— Есть два варианта фиксации правонарушений: вручную, когда камерой управляет оператор и автоматический, когда камера висит на опоре и постоянно снимает поток машин. Новые изменения в законодательстве позволяют использовать оба эти способа для доказательства совершенного безобразия: выброса мусора из автомобиля. Достаточным доказательством может послужить и запись видеорегистратора.



И даже не обязательно, чтобы бдительные граждане имели видеорегистратор. Если тот, кто увидел, что из машины выбросили мусор, просто подаст заявление в полицию — а сделать это сейчас можно дистанционно — то полиция воспользуется видео со стационарных камер видеонаблюдения, которых в Липецкой области уже много. И это будет достаточным основанием чтобы оштрафовать водителя, — рассказал Станислав Корниенко.



Видеокамер, которые могли бы самостоятельно фиксировать мусорное правонарушение пока нет. То есть начисление штрафов за выброшеный мусор в автоматическом режиме водителям в ближайшее время не грозит.



— Но конечно, технологии не стоят на месте, мы уверены, что после принятия такого закона, в ближайшем будущем российские программисты добавят в комплексы фиксации нарушений новую функцию — чтобы искусственный интеллект выявлял мусорящие автомобили самостоятельно, без помощи человека. Тем более что для этого не потребуется менять камеры и оборудование — нужно просто обновить программное обеспечение камер. Так что, теперь лучше мусор довозить до урны, — добавил Станислав Корниенко.