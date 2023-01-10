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сегодня, 09:53

На улице Московской на балконе нашли замерзающего пенсионера

4 1930
#обморожение #переохлаждение
2
На улице Московской на балконе нашли замерзающего пенсионера

А ещё одному получившему обморожения мужчине теперь ампутируют руки и ноги.

Накануне в ожоговый центр поступили двое пациентов с сильнейшими обморожениями. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в одном из домов по улице Московской на общем балконе нашли 71-летнего пенсионера. У мужчины диагностированы переохлаждение и крайняя степень обморожения - оледенение рук и ног. Пенсионер госпитализирован и находится на ИВЛ. 

Уже найдены родственники пенсионера: как оказалось, пропавшего мужчину несколько дней искала его дочь. Поэтому точно неизвестно, сколько времени мужчина провёл на морозе.

А из Краснинского района в ожоговый центр перевели 34-летнего мужчину, который изрядно выпил и уснул на улице. Очнувшись, мужчина пришёл домой и долгое время занимался самолечением, согревая обмороженные участки. Теперь руки и ноги ему ампутируют.
4 1930
#обморожение #переохлаждение
2

Комментарии (4)

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123

45 минут назад
Уття, общий балкон лестничного перехода
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Скоро и на астановках замерзать будут.

55 минут назад
Вчера на астановке чуть в ледышку не привратился ждав автобуса 343 или хотябы 332. Прождав 60 минут так и пришлось ехать на переклодных. Звонки в транспортную компанию не кчему не привели. Зато у нас есть умные АСТАНОВКИ, а теплые отданы и переделанные под барыг и их потребности.
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Ванька Грозный

56 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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Уття

сегодня, 10:11
Дочь искала, а на балконе не стала?
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