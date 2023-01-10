На улице Московской на балконе нашли замерзающего пенсионера

А ещё одному получившему обморожения мужчине теперь ампутируют руки и ноги.

Накануне в ожоговый центр поступили двое пациентов с сильнейшими обморожениями. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в одном из домов по улице Московской на общем балконе нашли 71-летнего пенсионера. У мужчины диагностированы переохлаждение и крайняя степень обморожения - оледенение рук и ног. Пенсионер госпитализирован и находится на ИВЛ.



Уже найдены родственники пенсионера: как оказалось, пропавшего мужчину несколько дней искала его дочь. Поэтому точно неизвестно, сколько времени мужчина провёл на морозе.



А из Краснинского района в ожоговый центр перевели 34-летнего мужчину, который изрядно выпил и уснул на улице. Очнувшись, мужчина пришёл домой и долгое время занимался самолечением, согревая обмороженные участки. Теперь руки и ноги ему ампутируют.