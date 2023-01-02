В садовом домике в Липецке нашли мертвых мужчину и женщину

Возможно, они отравились паленым алкоголем.

Отдел полиции №2 УМВД РФ по Липецку начал проверку обстоятельств смерти мужчины и женщины, найденных мертвыми в садовом домике СНТ «Спутник».



- Днем 1 января в садовом домике были обнаружены два трупа - женщины 1946 года рождения и мужчины 1979 года рождения. Следственно-оперативная группа не обнаружила на их телах признаком насильственной смерти. В доме были найдены следы застолья. Начата проверка причин смерти этих людей, которые могли или отравиться суррогатным алкоголем, или угарным газом, так как жилище имеет печное отопление, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.