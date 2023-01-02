Происшествия

18 минут назад

В садовом домике в Липецке нашли мертвых мужчину и женщину

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#ЧП
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В садовом домике в Липецке нашли мертвых мужчину и женщину

Возможно, они отравились паленым алкоголем.

Отдел полиции №2 УМВД РФ по Липецку начал проверку обстоятельств смерти мужчины и женщины, найденных мертвыми в садовом домике СНТ «Спутник».

- Днем 1 января в садовом домике были обнаружены два трупа - женщины 1946 года рождения и мужчины 1979 года рождения. Следственно-оперативная группа не обнаружила на их телах признаком насильственной смерти. В доме были найдены следы застолья. Начата проверка причин смерти этих людей, которые могли или отравиться суррогатным алкоголем, или угарным газом, так как жилище имеет печное отопление, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
226
#ЧП
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