Происшествия
15 минут назад
Задавивший женщину на автовокзале водитель «ГАЗели» получил три года условно
Также водитель лишен прав на 2 года.
Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор по резонансному уголовному делу по факту ДТП на автовокзале в Липецке. Напомним, смертельное ДТП на автовокзале произошло 29 ноября 2021 года. Двигавшаяся со скоростью около 10 километров в час грузовая «ГАЗель» Липецких автобусных линий под управлением водителя Владислава Дрёмова въехала на перрон, а потом прижала к стене сидевшую на лавочке женщину. 62-летняя пенсионерка, прижатая машиной к стене, сразу погибла.
Кроме того, пострадал 65-летний Александр Басинский, который также сидел на лавочке и ждал автобус. Он успел увернуться от «ГАЗели», но та его все же зацепила - у мужчины оказалось раздроблено бедро. После ДТП Александр Басинский четыре месяца провёл в больницах: 3,5 месяца в Липецкой областной больнице и ещё две недели в сокольской. Владислав Дрёмов водителем больше не работает: после ДТП он вышел на пенсию.
За нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека, Владиславу Дрёмову назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, подсудимый, несмотря на ухудшение самочувствия и рекомендации врачей о взятии листка нетрудоспособности, не отказался от исполнения своих должностных обязанностей. В ходе предрейсового медосмотра мужчина скрыл факт нахождения в болезненном состоянии и обращения накануне за медицинской помощью. В результате, управляя автомобилем в районе автовокзала, по причине обострения болезненного состояния, он утратил контроль над управлением, выехал на перрон, где по неосторожности допустил наезд на сидящих на скамейке мужчину и женщину, чем причинил последней телесные повреждения не совместимые с жизнью, а мужчине – тяжкий вред здоровью.
Дочь погибшей Татьяна Колгина оказалась крайне расстроена вынесенным приговором, посчитав его чрезмерно мягким.
«Во время следствия и в судебном заседании Дремов не признал свою вину, даже отрицал ее, ссылаясь на приступ. 28 декабря на судебных прениях подсудимый также свою вину не признал, чисто для галочки сказал, что ему жаль... Раскаяние в его словах услышано не было, как и каких-то попыток хоть как-то извиниться не было (кроме звонка после похорон, в котором с ним, естественно, по моральному состоянию никто не хотел говорить). За гибель человека и нанесение еще одному человеку среднего вреда здоровью теперь не сажают в тюрьму, а отпускают домой... По факту есть ДТП, есть виновник, есть доказанная вина, и за это всё условный срок я считаю плевком в лицо родным погибшей в этом ДТП», - сообщила GOROD48 дочь погибшей.
Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Кроме того, пострадал 65-летний Александр Басинский, который также сидел на лавочке и ждал автобус. Он успел увернуться от «ГАЗели», но та его все же зацепила - у мужчины оказалось раздроблено бедро. После ДТП Александр Басинский четыре месяца провёл в больницах: 3,5 месяца в Липецкой областной больнице и ещё две недели в сокольской. Владислав Дрёмов водителем больше не работает: после ДТП он вышел на пенсию.
За нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека, Владиславу Дрёмову назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, подсудимый, несмотря на ухудшение самочувствия и рекомендации врачей о взятии листка нетрудоспособности, не отказался от исполнения своих должностных обязанностей. В ходе предрейсового медосмотра мужчина скрыл факт нахождения в болезненном состоянии и обращения накануне за медицинской помощью. В результате, управляя автомобилем в районе автовокзала, по причине обострения болезненного состояния, он утратил контроль над управлением, выехал на перрон, где по неосторожности допустил наезд на сидящих на скамейке мужчину и женщину, чем причинил последней телесные повреждения не совместимые с жизнью, а мужчине – тяжкий вред здоровью.
Дочь погибшей Татьяна Колгина оказалась крайне расстроена вынесенным приговором, посчитав его чрезмерно мягким.
«Во время следствия и в судебном заседании Дремов не признал свою вину, даже отрицал ее, ссылаясь на приступ. 28 декабря на судебных прениях подсудимый также свою вину не признал, чисто для галочки сказал, что ему жаль... Раскаяние в его словах услышано не было, как и каких-то попыток хоть как-то извиниться не было (кроме звонка после похорон, в котором с ним, естественно, по моральному состоянию никто не хотел говорить). За гибель человека и нанесение еще одному человеку среднего вреда здоровью теперь не сажают в тюрьму, а отпускают домой... По факту есть ДТП, есть виновник, есть доказанная вина, и за это всё условный срок я считаю плевком в лицо родным погибшей в этом ДТП», - сообщила GOROD48 дочь погибшей.
Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
алекс