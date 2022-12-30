Общество
52 минуты назад
В Грязях появился новогодний автобус
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Праздничная иллюминация будет украшать «ЛиАЗ» вплоть до середины января.
По улицам города Грязи начал ездить новогодний автобус. Как пишет районная газета « Грязинские известия», второй год подряд коллектив местного АТП отправляет на маршрут украшенный гирляндами транспорт, на этот раз преобразили «ЛиАЗ».
Помимо иллюминации, водитель автобуса включает для пассажиров в салоне популярные новогодние песни. А в прошлом году 31 декабря за рулём автобуса даже работал Дед Мороз.
«ЛиАЗ» очерчен яркими неоновыми лентами, а его борта украшают декоративные световые элементы: снежинки и зеленая елочка. В темноте автобус выглядит очень эффектно, и это уже подмечают в соцсетях, сравнивая маршрутку со знаменитыми грузовиками из рекламы Coca-Cola.
Нарядный автобус ходит по проходящему практически через весь город маршруту: от АО «Гидравлик» до открывшейся в этом году школы № 1, заходя в район ЦРБ.
Праздничная иллюминация будет украшать «ЛиАЗ» вплоть до середины января.
Фото - vk.com/grizvestia, видео - vk.com/gryazy_delo
Помимо иллюминации, водитель автобуса включает для пассажиров в салоне популярные новогодние песни. А в прошлом году 31 декабря за рулём автобуса даже работал Дед Мороз.
«ЛиАЗ» очерчен яркими неоновыми лентами, а его борта украшают декоративные световые элементы: снежинки и зеленая елочка. В темноте автобус выглядит очень эффектно, и это уже подмечают в соцсетях, сравнивая маршрутку со знаменитыми грузовиками из рекламы Coca-Cola.
Нарядный автобус ходит по проходящему практически через весь город маршруту: от АО «Гидравлик» до открывшейся в этом году школы № 1, заходя в район ЦРБ.
Праздничная иллюминация будет украшать «ЛиАЗ» вплоть до середины января.
Фото - vk.com/grizvestia, видео - vk.com/gryazy_delo
233
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36 минут назадОбщество