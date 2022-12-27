Происшествия
сегодня, 16:28
Дело об истязании мужчины, найденного в мусорном баке, закончилось небольшим штрафом
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Отец погибшего липчанина ходатайствовал о прекращении дела за примирением сторон.
Сегодня суд поставил точку в деле об истязании 30-летнего мужчины. Его тело нашли 24 июня в мусорном контейнере на улице Зегеля.
На скамье подсудимых оказался 20-летний Иван Андреев. Его обвинили по статье УК «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями». По версии следствия, он издевался над 30-летним знакомым: поджигал волосы на лице пьяного мужчины, плевал и мочился на него, а потом забросил в мусорный бак. Следствие не нашло причинно-следственной связи между причиненными 30-летнему мужчине повреждениями и смертью — она наступила от алкогольной интоксикации.
В суде отец погибшего неожиданно выступил с ходатайством о прекращении дела за примирением сторон: Иван Андреев перед ним извинился и возместил материальный и моральный ущерб. Сегодня отец погибшего на заседание не пришел.
Иван Андреев в последнем слове еще раз перед извинился пред родными умершего и попросил строго его не наказывать. Судья Мария Загорская учла, что Иван Андреев признал свою вину, содействовал следствию, ранее не был судим и совершил преступление небольшой тяжести. Против прекращения дела за примирением сторон возражала государственный обвинитель Марина Чижова, так как процесс вызвал большой общественный резонанс, а способ совершения преступления — является выражением неуважения к обществу.
Судья приговорила Ивана Андреева к штрафу в 30 000 рублей. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.
На скамье подсудимых оказался 20-летний Иван Андреев. Его обвинили по статье УК «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями». По версии следствия, он издевался над 30-летним знакомым: поджигал волосы на лице пьяного мужчины, плевал и мочился на него, а потом забросил в мусорный бак. Следствие не нашло причинно-следственной связи между причиненными 30-летнему мужчине повреждениями и смертью — она наступила от алкогольной интоксикации.
В суде отец погибшего неожиданно выступил с ходатайством о прекращении дела за примирением сторон: Иван Андреев перед ним извинился и возместил материальный и моральный ущерб. Сегодня отец погибшего на заседание не пришел.
Иван Андреев в последнем слове еще раз перед извинился пред родными умершего и попросил строго его не наказывать. Судья Мария Загорская учла, что Иван Андреев признал свою вину, содействовал следствию, ранее не был судим и совершил преступление небольшой тяжести. Против прекращения дела за примирением сторон возражала государственный обвинитель Марина Чижова, так как процесс вызвал большой общественный резонанс, а способ совершения преступления — является выражением неуважения к обществу.
Судья приговорила Ивана Андреева к штрафу в 30 000 рублей. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.
25 1546
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