Происшествия

сегодня, 16:28

Дело об истязании мужчины, найденного в мусорном баке, закончилось небольшим штрафом

25 1546
#истязания
4
Дело об истязании мужчины, найденного в мусорном баке, закончилось небольшим штрафом

Отец погибшего липчанина ходатайствовал о прекращении дела за примирением сторон.

Сегодня суд поставил точку в деле об истязании 30-летнего мужчины. Его тело нашли 24 июня в мусорном контейнере на улице Зегеля. 

На скамье подсудимых оказался 20-летний Иван Андреев. Его обвинили по статье УК «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями». По версии следствия, он  издевался над 30-летним знакомым: поджигал волосы на лице пьяного мужчины, плевал и мочился на него, а потом забросил в мусорный бак. Следствие не нашло причинно-следственной связи между причиненными 30-летнему мужчине повреждениями и смертью — она наступила от алкогольной интоксикации.

В суде отец погибшего неожиданно выступил с  ходатайством о прекращении дела за примирением сторон: Иван Андреев перед ним извинился и возместил материальный и моральный ущерб. Сегодня отец погибшего на заседание не пришел.



Иван Андреев в последнем слове еще раз перед извинился пред родными умершего и попросил строго его не наказывать. Судья Мария Загорская учла, что Иван Андреев признал свою вину, содействовал следствию, ранее не был судим и совершил преступление небольшой тяжести. Против прекращения дела за примирением сторон возражала государственный обвинитель Марина Чижова, так как процесс вызвал большой общественный резонанс, а способ совершения преступления — является выражением неуважения к обществу.

Судья приговорила Ивана Андреева к штрафу в 30 000 рублей. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.
25 1546
#истязания
4

Комментарии (25)

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Гость

2 минуты назад
Что это, жуть и страшно даже читать
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Мрак

4 минуты назад
Бабушка нашлабанковскую карточку и пошла с ней в магазин.так здесь до 6 лет лишения свободы?
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Липчанка

17 минут назад
Анна.,Скажите пожалуйста, а дети здесь при чем? Вы думаете что пишите. Это грех лежит на нем, но не на детях. Один продался за деньги, а другой не дал должного воспитания. Это горе наше общее, где молодые люди совершают преступления.
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Липчанин

19 минут назад
Про бумеранг уже было?
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Vova

23 минуты назад
не хватило бабла до объявления благодарности?
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Домоседка

45 минут назад
Позор такому отцу,какой бы сын не был (царствие ему небесное) но как он мог за деньги простить этого недочеловека ,бумеранг никто не отменял
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Нонка

52 минуты назад
Все покупается и продается,жизнь откровенно над нами смеётся Мы негодует и возмущается,но -продаемся и покупается Отец деньги любит
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старый

53 минуты назад
Все,что нужно знать о капитализме.
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Анна.

сегодня, 17:51
Всё возвращается бумерангом. Жизнь накажет этого недочеловека или его детей. В жизни всё не так просто.
ответить

Позор Позорище

сегодня, 17:35
Нет правосудия, всё куплено
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