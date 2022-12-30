Съеденная мишура и выпитый коньяк - каких животных привозят в ветклиники после Нового года

Во время празднования Нового года от излишеств страдают и животные: ветеринарный врач рассказала, как сохранить здоровье питомцев.

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Наплыв посетителей в ветеринарных клиниках ожидают уже 1 января. В первый день года чаще всего привозят животных, съевших мишуру, мандарины, шоколад и даже лакавших алкоголь.— Самое любимое у котиков — поесть мишуру. Владельцы кошек чаще всего не знают, что ее нельзя вытягивать. Неважно с какой стороны она торчит: спереди или сзади, можно сделать хуже, ведь дождик острый. Он может выйти естественным путем, но иногда приходится оперировать, — рассказала терапевт-дерматолог клиники «Альтаир» Альбина Арсёнова.Новогодняя ночь с ее салютами, шумом гостей — стрессовая ситуация для животных. Ветеринары предупреждают, что на фоне стресса могут развиться серьезные заболевания. Поэтому есть смысл проконсультироваться у врача и купить питомцу успокоительное, чтобы он не сильно волновался. И не стоит брать животных на прогулку в новогоднюю ночь: они могут потеряться.В праздник хозяева иногда наливают питомцам спиртное, видимо, считают, что член семьи тоже должен отпраздновать Новый год.— Наверное, людям кажется, что это смешно. У нас были случаи, когда привозили собак с алкогольным отравлением. У них была дезориентация в пространстве. Был случай, когда щенок, по рассказам хозяина, разбил бутылку крепкого алкоголя и выпил. Щенок находился в тяжелом состоянии, мы его откапали и привели в чувство, — рассказывает Альбина Арсёнова.Часто питомцам дают пробовать шампанское. Хорошо, что животные не любят газированные напитки, поэтому пьют их крайне редко. Зато собаки любят коньяк, а коты пьют пиво, хотя это и не новогодний напиток. Но поить их спиртным нельзя ни в коем случае, настаивают ветеринары. Мандарины и шоколад животным также вредны. А еще их нельзя перекармливать (это и к людям относится).В ветлечебнице сейчас готовятся к нашествию кроликов — символ наступающего года превратился в модный подарок. При этом одаряемые зачастую не знают, как за кроликами ухаживать. Вот и повезут после праздников ветеринарам, чтобы те посоветовали, что с ними делать.— Кролики — классные животные, с ними очень комфортно, они привыкают к человеку, хорошие компаньоны. Но любят погрызть мебель, часто от них отказываются, — поясняет Альбина Арсёнова.Что-то подобное было в год Крысы, в 2020-м, когда в клинику начали привозить грызунов. Ветеринары советуют дать объявление в интернете, чтобы пристроить животных или обратиться в приют. Иногда сотрудники клиники забирают животных себе. У Альбины живут семь питомцев: две собаки, два кота и три крысы. Все, кроме одной собаки, которую она взяла из приюта, отказники. Так называют животных, от которых отказались хозяева.— Крысы очень болезненные животные, у них много разных патологий. А владельцы не готовы лечить маленькое животное, купленное за 500 рублей. Они так и говорят, мы лучше купим новое, а это надо куда-то деть. Некоторых крыс мы забирали себе, какие-то находились в тяжелом состоянии и погибали. У нас был безумно контактный крысенок! Он был такой классный, как человек, которому можно было сказать, дай пять, он откликался, жил на свой волне! Он боролся с болезнью из последних сил, к сожалению, у него не было одного легкого, он умер, — рассказывает Альбина.Некоторые владельцы не только сами готовятся к праздникам, но и животным покупают новогодние наряды, собак, например, водят к грумерам. Ветеринары советуют таким владельцам внимательнее отнестись к питомцам: не перекармливать, не давать спиртного и, по возможности, успокоить во время салютов.— Мы рады помогать всем, но если можно оградить животных от страданий — это надо сделать, — советует Альбина Арсёнова.