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51 минуту назад

Москва признана ООН лучшим мегаполисом в мире по качеству жизни

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#Москва #рейтинг ООН #качество жизни

Согласно предварительным данным рейтинга организации, Москва опередила другие города с баллом 83.2 по показателю развития инфраструктуры и качеству жизни.

ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по показателям "развитие инфраструктуры" и "качество жизни", - свидетельствуют предварительные данные рейтинга организации "Индекс процветания городов" в рамках программы UN-HABITAT.

Согласно представленным данным, Москва занимает первое место по показателю развития инфраструктуры, набрав 83.2 балла, в то время как у Лондона лишь 75.9, а у Парижа — 76.3. Кроме того, Москва расположилась на первом месте в рамках показателя качества жизни — 68.3 балла против 61.59 у Лондона и 57.16 у Парижа.

Отмечается, что полная версия будет обнародована 31 марта 2022 года.

В глобальном рейтинге из 29 мегаполисов мира Москва находится на третьем месте, на первом — Сингапур, а второе место занимает канадский Торонто. Для него также учитывались параметры "равенство и интеграция в жизнь общества", "продуктивность экономики", "экологическая устойчивость" и "городское управление и законодательство", - передает РИА Новости.
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#Москва #рейтинг ООН #качество жизни

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