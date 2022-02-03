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Москва признана ООН лучшим мегаполисом в мире по качеству жизни
Согласно предварительным данным рейтинга организации, Москва опередила другие города с баллом 83.2 по показателю развития инфраструктуры и качеству жизни.
Согласно представленным данным, Москва занимает первое место по показателю развития инфраструктуры, набрав 83.2 балла, в то время как у Лондона лишь 75.9, а у Парижа — 76.3. Кроме того, Москва расположилась на первом месте в рамках показателя качества жизни — 68.3 балла против 61.59 у Лондона и 57.16 у Парижа.
Отмечается, что полная версия будет обнародована 31 марта 2022 года.
В глобальном рейтинге из 29 мегаполисов мира Москва находится на третьем месте, на первом — Сингапур, а второе место занимает канадский Торонто. Для него также учитывались параметры "равенство и интеграция в жизнь общества", "продуктивность экономики", "экологическая устойчивость" и "городское управление и законодательство", - передает РИА Новости.