Коронавирус
29 минут назад
За сутки в Липецкой области выявили 1 298 случаев COVID-19, 8 человек умерли
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Для сравнения: 3 февраля 2021 года были выявлены 145 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 1 298 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 129 человек госпитализировали, 262 человека вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 96 274 случая COVID-19, выздоровели 83 145 человек, умерли 3 059 человек.
В России за сутки выявлены 155 768 случаев COVID-19, госпитализировали — 17 792 человека, выздоровели — 53 724 человека, умерли — 667 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 12 284 564 случая COVID-19, выздоровели 10 390 732 человека, умерли — 333 357 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 96 274 случая COVID-19, выздоровели 83 145 человек, умерли 3 059 человек.
В России за сутки выявлены 155 768 случаев COVID-19, госпитализировали — 17 792 человека, выздоровели — 53 724 человека, умерли — 667 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 12 284 564 случая COVID-19, выздоровели 10 390 732 человека, умерли — 333 357 человек.
4 407
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