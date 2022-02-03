Коронавирус

29 минут назад

За сутки в Липецкой области выявили 1 298 случаев COVID-19, 8 человек умерли

4 407
#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили 1 298 случаев COVID-19, 8 человек умерли

Для сравнения: 3 февраля 2021 года были выявлены 145 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 1 298 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 129 человек госпитализировали, 262 человека вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 96 274 случая COVID-19, выздоровели 83 145 человек, умерли 3 059 человек.

В России за сутки выявлены 155 768 случаев COVID-19, госпитализировали — 17 792 человека, выздоровели — 53 724 человека, умерли — 667 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 12 284 564 случая COVID-19, выздоровели 10 390 732 человека, умерли — 333 357 человек.
4 407
#коронавирус
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Комментарии (4)

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Все равно

4 минуты назад
Много знакомых болеет же .
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Россиянин

10 минут назад
Хватит этот цирк! Много стран уже сняли ограничения, только у нас продолжается нажива на медицине.
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Гость

14 минут назад
Может уже хватит писать про корону?
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Интересно

20 минут назад
Как успевают столько случаев выявлять, если в прошлую волну было максимум 400, и в поликлинику было не пробиться и не дозвониться?
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