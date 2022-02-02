Общество

7 минут назад

На двух улицах Липецка отключат холодную воду

114
#отключения
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
3 февраля с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №68 по улице Семашко и № 61а по улице Гагарина. «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды, сообщает «РВК-Липецк».

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в СНТ «Мичурина», СНТ «Кооператор», СНТ «Трубник». 

С 09:00 до 16:00 обесточат дома №№4, владения №№3, 5 по Базовому проезду,№1 по улице Берёзовой, №№1а,1б, 1г, 1е, 11 по Осеннему проезду, № 10 по улице Боровой, улицу З.

Космодемьянской. Подачу электроэнергии временно приостановят для ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба «Липецкэнерго».

114
#отключения

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Вместо аварийных домов – новые МКД и школа в яблоневом саду
#реновация
1
Вместо аварийных домов – новые МКД и школа в яблоневом саду

сегодня, 16:00

Общество
Срыв сроков ремонта улицы Зегеля обошелся подрядчику в 350 тысяч рублей
#реконструкция улицы Зегеля
11
Срыв сроков ремонта улицы Зегеля обошелся подрядчику в 350 тысяч рублей

сегодня, 13:57

Общество
Липецкие сурки проспали свой день
#День сурка #липецкий зоопарк
8
Липецкие сурки проспали свой день

сегодня, 12:50

Общество
Липецкие суды приняли меры из-за омикрона
#омикрон #удаленка #режим работы
13
Липецкие суды приняли меры из-за омикрона

сегодня, 12:42

Общество
95% липецких учеников хвалят школьное меню
#школьное питание
39
95% липецких учеников хвалят школьное меню

сегодня, 12:12

Общество
В 26 и 27 микрорайонах на время монтажа запорной арматуры отключат воду
#отключения
9
В 26 и 27 микрорайонах на время монтажа запорной арматуры отключат воду

сегодня, 11:45

Общество