На двух улицах Липецка отключат холодную воду

3 февраля с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №68 по улице Семашко и № 61а по улице Гагарина. «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды, сообщает «РВК-Липецк».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в СНТ «Мичурина», СНТ «Кооператор», СНТ «Трубник».



С 09:00 до 16:00 обесточат дома №№4, владения №№3, 5 по Базовому проезду,№1 по улице Берёзовой, №№1а,1б, 1г, 1е, 11 по Осеннему проезду, № 10 по улице Боровой, улицу З.



Космодемьянской. Подачу электроэнергии временно приостановят для ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба «Липецкэнерго».



