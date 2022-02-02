Погода в Липецке

10 минут назад

В Липецкой области небольшой снег и до -5

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#снегопад
В Липецкой области небольшой снег и до -5

В ближайшие двое суток территория Липецкой области будет находиться под влиянием Скандинавского циклона - ожидается небольшой снег. 5 февраля осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 и 4 февраля - 4-6 градусов мороза, что на 4-6 градусов выше нормы, 5 февраля - 12 градусов мороза, что на 2 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от -5 до -10 градусов, днём она составит от 0 до -5 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью составит от -7 до -9 градусов, днём будет от 1 до 3 градусов мороза.

День 3 февраля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году - 36 градусов мороза. 
52
#снегопад

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