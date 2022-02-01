Коронавирус
13 минут назад
И снова антирекорд: за сутки в Липецкой области выявили 1 109 случаев COVID-19
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Для сравнения: 1 февраля 2021 года были выявлены 149 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 1 109 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли — 9 человек, 334
— вылечились, 120 человек госпитализировали.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 93 683 случая COVID-19, выздоровели 82 636 человек, умер 3 041 человек.
По данным на 28 января коллективный иммунитет в Липецкой области составляет 78,5%.
В России за сутки выявлены 125 836 случаев COVID-19, госпитализировали — 17 487 человек, выздоровел 40 301 человек, умерли — 663 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 11 986 913 случаев COVID-19, выздоровели 10 288 582 человека, умерли — 332 012 человек.
— вылечились, 120 человек госпитализировали.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 93 683 случая COVID-19, выздоровели 82 636 человек, умер 3 041 человек.
По данным на 28 января коллективный иммунитет в Липецкой области составляет 78,5%.
В России за сутки выявлены 125 836 случаев COVID-19, госпитализировали — 17 487 человек, выздоровел 40 301 человек, умерли — 663 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 11 986 913 случаев COVID-19, выздоровели 10 288 582 человека, умерли — 332 012 человек.
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