Коронавирус

13 минут назад

И снова антирекорд: за сутки в Липецкой области выявили 1 109 случаев COVID-19

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#коронавирус
И снова антирекорд: за сутки в Липецкой области выявили 1 109 случаев COVID-19

Для сравнения: 1 февраля 2021 года были выявлены 149 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 1 109 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли — 9 человек, 334
 — вылечились, 120 человек госпитализировали.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 93 683 случая COVID-19,  выздоровели 82 636 человек, умер 3 041 человек.

По данным на 28 января коллективный иммунитет в Липецкой области составляет 78,5%.

В России за сутки выявлены 125 836 случаев COVID-19, госпитализировали — 17 487 человек, выздоровел 40 301 человек, умерли — 663 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 11 986 913 случаев COVID-19, выздоровели 10 288 582 человека, умерли — 332 012 человек.
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#коронавирус

Комментарии (2)

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Родитель

3 минуты назад
Школы ещё не закрывайте, будет ещё больше.
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Санчо

9 минут назад
Смените пластинку вам никто не верит уже ваше вранье переходит все грани отстаньте от людей.
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