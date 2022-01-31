Общество
сегодня, 10:05
В Липецкой области приостанавливают диспансеризацию
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До особого распоряжения.
С 1 февраля в Липецкой области приостанавливается диспансеризация. Такой приказ подписал начальник облздрава Юрий Шуршуков на основании решения регионального оперштаба по борьбе с заболеваемостью COVID-19 и в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Напомним, на прошлой неделе в Липецкой области резко увеличилось количество выявляемых за сутки новых случаев COVID-19. Количество обращений в поликлиники выросло в пять раз.
Диспансеризацию приостанавливают до особого распоряжения.
Напомним, на прошлой неделе в Липецкой области резко увеличилось количество выявляемых за сутки новых случаев COVID-19. Количество обращений в поликлиники выросло в пять раз.
Диспансеризацию приостанавливают до особого распоряжения.
7 2502
Липчанка
предупредить проще чем лечить
Мимоходом
Липецкий
Ирина
ну
Интересуюсь.