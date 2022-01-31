Общество

сегодня, 10:05

В Липецкой области приостанавливают диспансеризацию

7 2502
#коронавирус #ограничения
4
В Липецкой области приостанавливают диспансеризацию

До особого распоряжения.

С 1 февраля в Липецкой области приостанавливается диспансеризация. Такой приказ подписал начальник облздрава Юрий Шуршуков на основании решения регионального оперштаба по борьбе с заболеваемостью COVID-19 и в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Напомним, на прошлой неделе в Липецкой области резко увеличилось количество выявляемых за сутки новых случаев COVID-19. Количество обращений в поликлиники выросло в пять раз.

Диспансеризацию приостанавливают до особого распоряжения.
7 2502
#коронавирус #ограничения
4

Комментарии (7)

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Липчанка

28 минут назад
Теперь совсем к кардиологу не попасть в 4й поликлинике, год ждём очередь
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предупредить проще чем лечить

33 минуты назад
Интересуюсь., .. диспансеризация населения , это массовая профилактика (предупреждение) заболеваний. именно широкомасштабная и регулярная диспансереризация в СССР была одной из составляющих, которые определяли высокие показателей качества медицины в СССР. не у каждого правительства есть деньги на такие дорогостоящие и эффективные услуги . в ряде развитых стран, как в США диспансеризация населения полностью отсутсвует. на это у правительства банально нету денег.но на деле,медицинское лобби дает подзаработать на больны врачам.чем больше больных -тем выше прибыль в медсисеме. потому вас ждёт дорогостоящее лечение, обеспечивающее высокие зарплаты докторам.чем тяжелее и запущенней болезнь, вовремя не выявленная на стадии деспансеризации , тем больше вам рады в клинике. вернее,рады вашему кошельку.
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Мимоходом

45 минут назад
Теперь чтобы попасть на прием к врачу со своими болячками надо подхватить ковид. А так не примут.
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Липецкий

47 минут назад
Вчера были во 2 поликлиники все спокойно народу мало все спокойно
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Ирина

сегодня, 10:25
У нас кроме ковида других болезней нет!!! Сколько людей с хроническими болезнями не могут годами попасть к врачу..чтобы получить консультацию..!!!
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ну

сегодня, 10:16
Как?Почему?????
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Интересуюсь.

сегодня, 10:12
А для чего нужна эта диспансеризация.
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