Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек в результате атаки БПЛА в Липецком округе
Сегодня в Липецке: найти работу становится все труднее, сделать припасы на зиму, кошмар в морге
Сегодня в Липецке: найти работу становится все труднее, сделать припасы на зиму, кошмар в морге
Происшествия
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сегодня, 06:32
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В Липецкой области ночью объявляли ракетную опасность
С вечера среды в регионе действовал желтый уровень воздушной угрозы.
Желтый уровень в регионе действовал с 21:28 среды и до сегодняшнего утра, до 06:03.
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