В Липецкой области ночью объявляли ракетную опасность

С вечера среды в регионе действовал желтый уровень воздушной угрозы.

Сегодня ночью, в 01:30 в Липецкой области объявили ракетную опасность и действовал этот режим до 02:19.Желтый уровень в регионе действовал с 21:28 среды и до сегодняшнего утра, до 06:03.