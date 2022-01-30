Коронавирус

44 минуты назад

За сутки в Липецкой области выявили почти тысячу случаев COVID-19

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили почти тысячу случаев COVID-19

Для сравнения: 30 января 2021 года врачи зафиксировали 151 новый случай коронавирусной инфекции.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 990 новых случаев COVID-19, 37 человек госпитализированы, 5 человек умерли, 53 человека вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 91 589 случаев COVID-19, выздоровели 82 236 человек, умерли 3 024 человека.

В России за сутки выявлены 121 228 случаев COVID-19, госпитализированы 9 883 человека, выздоровели 28 944 человека, умерли — 617 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 11 737 007 случаев COVID-19, выздоровел 10 218 151 человек, умерли — 330 728 человек.
15 1138
#коронавирус
1

Комментарии (15)

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Буратино

2 минуты назад
Зрк, а я то тут при чем?
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рулит

8 минут назад
обычное ОРЗ.
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мая

8 минут назад
Гражданин Вы, что думаете это число зараженных антиваксеров ?
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ЛТЗ

9 минут назад
С начала эпидемии в стране выявили 11 737 007 случаев COVID-19, выздоровел 10 218 151 человек, умерли — 330 728 человек. Какой позор!! А что с оставшимся Милионом людей стало ? Они испарились . Все обман !
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Зрк

9 минут назад
Пока живут на свете дураки так нам знать было бы с руки . Сказка про буратино хорошая
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Кисломолочный штангенциркуль

13 минут назад
Во, вакцинированные поназаражали людей...
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Гражданин

17 минут назад
Кошмаррр, антиваксеры волной пошли..теперь станут ваксерами))
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911

17 минут назад
Для чего был нужен коллективный иммунитет и прививочная кампания о которых населению забивали голову почти 2 года? 1000 человек в сутки и 120тысяч по России.. Итог
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Ничего страшного

23 минуты назад
Так это же омикрон. Он сильно заразный, но безвредный.
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Сергей

23 минуты назад
Закрывайте школы!
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