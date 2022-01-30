Коронавирус
44 минуты назад
За сутки в Липецкой области выявили почти тысячу случаев COVID-19
15 1138
Для сравнения: 30 января 2021 года врачи зафиксировали 151 новый случай коронавирусной инфекции.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 990 новых случаев COVID-19, 37 человек госпитализированы, 5 человек умерли, 53 человека вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 91 589 случаев COVID-19, выздоровели 82 236 человек, умерли 3 024 человека.
В России за сутки выявлены 121 228 случаев COVID-19, госпитализированы 9 883 человека, выздоровели 28 944 человека, умерли — 617 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 11 737 007 случаев COVID-19, выздоровел 10 218 151 человек, умерли — 330 728 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 91 589 случаев COVID-19, выздоровели 82 236 человек, умерли 3 024 человека.
В России за сутки выявлены 121 228 случаев COVID-19, госпитализированы 9 883 человека, выздоровели 28 944 человека, умерли — 617 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 11 737 007 случаев COVID-19, выздоровел 10 218 151 человек, умерли — 330 728 человек.
15 1138
Комментарии (15)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Еще в рубрике
28.01.2022 11:33Коронавирус
Буратино
рулит
мая
ЛТЗ
Зрк
Кисломолочный штангенциркуль
Гражданин
911
Ничего страшного
Сергей