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32 минуты назад
Преподаватель воронежского вуза попала под суд за взятки
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В Воронеже преподавательница аграрного университета попалась на взятках. Коррупционное дело преподавателя дошло до суда. Женщину обвиняют в получении взяток от студентов за «оказание содействия в сдаче зачётов и экзаменов».
Старшего преподавателя заподозрили в коррупции летом 2021 года. Дело о получении взятки должностным лицом — ч. 3 ст. 290 УК РФ — поступило в суд в декабре прошлого года. Судя по документам, Светлану обвиняют в двух эпизодах незаконного заработка. По версии следствия, с 2017 по 2020 годы 39-летняя сотрудница вуза получила за свои услуги «вознаграждение» от двух студентов в размере 104 тыс. рублей.
За получение взяток преподавателю может грозить наказание от крупного штрафа (от 500 тыс. рублей до 2 млн) до лишения свободы сроком до трёх лет, сообщает издание Вести.ру.
Старшего преподавателя заподозрили в коррупции летом 2021 года. Дело о получении взятки должностным лицом — ч. 3 ст. 290 УК РФ — поступило в суд в декабре прошлого года. Судя по документам, Светлану обвиняют в двух эпизодах незаконного заработка. По версии следствия, с 2017 по 2020 годы 39-летняя сотрудница вуза получила за свои услуги «вознаграждение» от двух студентов в размере 104 тыс. рублей.
За получение взяток преподавателю может грозить наказание от крупного штрафа (от 500 тыс. рублей до 2 млн) до лишения свободы сроком до трёх лет, сообщает издание Вести.ру.
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Дочь училась в Воронеже