Общество

сегодня, 16:28

В Липецкой области участились нарушения в рекламе финансовых услуг

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#УФАС
В Липецкой области участились нарушения в рекламе финансовых услуг

За неделю возбуждено сразу три дела.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, только за эту неделю антимонопольным ведомством возбуждено сразу три дела, в которых прослеживаются признаки нарушения рекламного законодательства.

Так, распространяемая в интернете рекламная информация строительной компании, предлагающей покупку квартир в ипотеку от 2,65% годовых, была выполнена мелким, нечетким и нечитаемым шрифтом, что не даёт потребителю возможности ознакомиться с существенной информацией об условиях ипотечного кредита, определяющих его полную стоимость, а также вводит его в заблуждение.

В городе Грязи на фасадах торговых центров распространялась реклама финансовых услуг, в которых отсутствовала информация о наименовании лица, оказывающего эти услуги.

В одной из реклам отсутствовало указание на организационно-правовую форму общества, что вводит в заблуждение потребителей, имеющих намерение воспользоваться рекламируемым товаром или видом услуг.

В отношении рекламодателей и рекламораспространителей финансовых услуг возбуждены дела по признакам нарушения закона о рекламе. Нарушителям – юридическим лицам грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 4 до 20 тысяч рублей.

С июля 2021 года Липецким УФАС России было выявлено 14 фактов нарушения рекламного законодательство в сфере финансовых услуг, было возбуждено 11 дел, по трём вынесены постановления о применении мер административной ответственности, общая сумма наложенных штрафов составила 300 000 рублей.
253
#УФАС

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