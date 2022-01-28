В Липецкой области участились нарушения в рекламе финансовых услуг

За неделю возбуждено сразу три дела.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, только за эту неделю антимонопольным ведомством возбуждено сразу три дела, в которых прослеживаются признаки нарушения рекламного законодательства.



Так, распространяемая в интернете рекламная информация строительной компании, предлагающей покупку квартир в ипотеку от 2,65% годовых, была выполнена мелким, нечетким и нечитаемым шрифтом, что не даёт потребителю возможности ознакомиться с существенной информацией об условиях ипотечного кредита, определяющих его полную стоимость, а также вводит его в заблуждение.



В городе Грязи на фасадах торговых центров распространялась реклама финансовых услуг, в которых отсутствовала информация о наименовании лица, оказывающего эти услуги.



В одной из реклам отсутствовало указание на организационно-правовую форму общества, что вводит в заблуждение потребителей, имеющих намерение воспользоваться рекламируемым товаром или видом услуг.



В отношении рекламодателей и рекламораспространителей финансовых услуг возбуждены дела по признакам нарушения закона о рекламе. Нарушителям – юридическим лицам грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 4 до 20 тысяч рублей.



С июля 2021 года Липецким УФАС России было выявлено 14 фактов нарушения рекламного законодательство в сфере финансовых услуг, было возбуждено 11 дел, по трём вынесены постановления о применении мер административной ответственности, общая сумма наложенных штрафов составила 300 000 рублей.