Липецкие водители нарушили правила больше тысячи раз

Случилось 24 аварии, все обошлись без пострадавших.









26 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1356 нарушений правил дорожного движения.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 59.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 900 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 24 столкновения автомобилей, все они обошлись без пострадавших.