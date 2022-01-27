34 минуты назад
Липецкие водители нарушили правила больше тысячи раз
Случилось 24 аварии, все обошлись без пострадавших.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 59.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 900 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зафиксировано 24 столкновения автомобилей, все они обошлись без пострадавших.
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