Происшествия

34 минуты назад

Липецкие водители нарушили правила больше тысячи раз

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#авария #ДТП
Липецкие водители нарушили правила больше тысячи раз

Случилось 24 аварии, все обошлись без пострадавших.



26 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1356 нарушений правил дорожного движения.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены  11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 59.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 900 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 24 столкновения автомобилей, все они обошлись без пострадавших.

1 237
#авария #ДТП

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Гость

16 минут назад
Алкаши зло.
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