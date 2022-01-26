В России
53 минуты назад
В Тамбовской области полиция изъяла крупную партию наркотиков
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В Тамбовской области полицейские задержали наркокурьера, перевозившего особо крупную партию наркотиков.
22 января в ходе полученной оперативной информации сотрудники Управления наркоконтроля УМВД России по Тамбовской области в кратчайшие сроки подготовили оперативное мероприятие с привлечением коллег из ГИБДД и спецназа "Гром" для задержания наркокурьера, перевозившего через регион особо крупную партию наркотиков.
На 201-м км федеральной трассы Воронеж - Тамбов на территории Тамбовского района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с номерами Республики Татарстан. В салоне машины находилось двое – 53-летний мужчина и его 16-летний сын. В ходе осмотра автомобиля на трассе оперативники наркоконтроля УМВД обнаружили семь пакетов, в каждом из которых находилось вещество белого цвета. Эксперты-криминалисты после проведения наркотической экспертизы подтвердили, что в каждом из пакетов - по полкилограмма мефедрона. В общей сложности было изъято 3,5 килограмма запрещенного вещества, - говорится в пресс-релизе МВД.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконном сбыте или пересылке растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенных в особо крупном размере по ч. 5 ст. 228.1 и о покушении на преступление, об умышленных действиях или бездействиях лица, непосредственно направленных на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам по ч. 3 ст. 30 УК РФ.
Подозреваемый в совершении данного преступления – 53-летний житель Республики Татарстан – опрошен, решается вопрос о его аресте. 16-летний подросток по данному уголовному делу проходит свидетелем. В ходе расследования установлено, что подозреваемый является межрегиональным наркокурьером. Особо крупную партию мефедрона он приобрел через тайник на территории Курской области для ее доставки в Республику Татарстан с целью последующей реализации. Изъяты мобильные телефоны, где может быть дополнительная информация по передвижению наркокурьера, проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности, ведется розыск других лиц, причастных к организации незаконного оборота наркотиков.
На 201-м км федеральной трассы Воронеж - Тамбов на территории Тамбовского района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с номерами Республики Татарстан. В салоне машины находилось двое – 53-летний мужчина и его 16-летний сын. В ходе осмотра автомобиля на трассе оперативники наркоконтроля УМВД обнаружили семь пакетов, в каждом из которых находилось вещество белого цвета. Эксперты-криминалисты после проведения наркотической экспертизы подтвердили, что в каждом из пакетов - по полкилограмма мефедрона. В общей сложности было изъято 3,5 килограмма запрещенного вещества, - говорится в пресс-релизе МВД.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконном сбыте или пересылке растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенных в особо крупном размере по ч. 5 ст. 228.1 и о покушении на преступление, об умышленных действиях или бездействиях лица, непосредственно направленных на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам по ч. 3 ст. 30 УК РФ.
Подозреваемый в совершении данного преступления – 53-летний житель Республики Татарстан – опрошен, решается вопрос о его аресте. 16-летний подросток по данному уголовному делу проходит свидетелем. В ходе расследования установлено, что подозреваемый является межрегиональным наркокурьером. Особо крупную партию мефедрона он приобрел через тайник на территории Курской области для ее доставки в Республику Татарстан с целью последующей реализации. Изъяты мобильные телефоны, где может быть дополнительная информация по передвижению наркокурьера, проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности, ведется розыск других лиц, причастных к организации незаконного оборота наркотиков.
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