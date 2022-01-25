На восьми улицах Липецка отключат холодную воду для ремонтных работ

26 января с 10:00 и до окончания работ без холодной воды будут дом № 63 по улице Елецкой и частный сектор улицы Елецкой.

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 25, 27 по проспекту Победы, №№ 30, 53, 55, 57, 59, 61 по улице Неделина, № 3 на площади Победы, №№ 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42 по улице Мичурина.



С 10:00 и до окончания работ РВК-Липецк ограничит подачу холодной воды для проведения ремонтных работ в дома №№ 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 5/2, 9а, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 7, 9, 11а по улице Папина, №№ 2, 4, 4а, 6, 4/1, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18 по улице Доватора, №№ 22, 22а по проспекту Победы.



Воду на участки подвезут по заявкам жителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



