Общество

сегодня, 17:18

На восьми улицах Липецка отключат холодную воду для ремонтных работ

3 1312
#отключения
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На восьми улицах Липецка отключат холодную воду для ремонтных работ

26 января с 10:00 и до окончания работ без холодной воды будут дом № 63 по улице Елецкой и частный сектор улицы Елецкой. 

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 25, 27 по проспекту Победы, №№ 30, 53, 55, 57, 59, 61 по улице Неделина, № 3 на площади Победы, №№ 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42 по улице Мичурина. 

С 10:00 и до окончания работ РВК-Липецк ограничит подачу холодной воды для проведения ремонтных работ в дома №№ 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 5/2, 9а, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 7, 9, 11а по улице Папина, №№ 2, 4, 4а, 6, 4/1, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18 по улице Доватора, №№ 22, 22а по проспекту Победы. 

Воду на участки подвезут по заявкам жителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

3 1312
#отключения
1

Комментарии (3)

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Брежнев

59 минут назад
Кто бы сомневался.
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Пора

сегодня, 17:51
Выкладывать в соцсетях, графики отключения воды. Чтобы над пипетцком поржали.
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граф Де Ля Фер

сегодня, 17:50
Ушатали уже своими ремонтами
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